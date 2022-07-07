العالم اليوم - الأزمة مستمرة.. بوريس جونسون يعاقب وزيرا دعاه إلى الاستقالة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 يوليو 2022 12:21 صباحاً - أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أقال وزير الإسكان مايكل غوف، الأربعاء، الذي أفادت وسائل إعلام محلية أنه دعا في وقت سابق رئيس الوزراء إلى الاستقالة.

وقال جيمس دادريدج مستشار رئيس الوزراء لشبكة "سكاي نيوز"، إن جونسون "أقال مايكل غوف"، مشددا على أن رئيس الحكومة "لن يستقيل وسيقاتل للبقاء في السلطة".

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