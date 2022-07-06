Link استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2022 “علمي وأدبي” عبر موقع moed.gov.sy وزارة التربية والتعليم برقم الاكتتاب

Link استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2022 “علمي وأدبي” هو أكثر ما يتم البحث عمه في هذه الساعات من جانب آلاف الطلاب وكذلك أولياء الأمور في جميع المحافظات السورية بشكل عام، وذلك بالتزامن مع انتهاء طلاب الثانوية في سوريا في جميع المحافظات بشكل عام من أداء امتحانات نهاية العام 2022، وعلى الفور قد أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية انه قد بدأت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب بجميع المحافظات تمهيدا لرصد النتائج وإعلانها، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 في سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الاكتتاب.

نتيجة البكالوريا 2022 في سوريا

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم السورية بشكلٍ رسمي أن الساعات الماضية قد شهدت انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب البكالوريا في جميع أنحاء سوريا، وذلك بكافة المدارس الموجودة في كافة المحافظات بشكل عام، وقد أشارت إلى أن المرحلة الأخيرة قد جاءت تتمثل في العمل على رصد نتائج الطلاب واقتراب إنهاء علمية مراجعة الامتحانات تمهيدا لطرح النتيجة إلكترونيا خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد جاءت نسب النجاح الخاصة بالطلاب على نحو مرتفع هذا العام وذلك بالمقارنة بالنتائج الخاصة بالعام الماضي، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الطلاب بالاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية مباشرة، وذلك في إطار سهولة استخراج النتائج بدلا من الطرق التقليدية التي تتطلب الكثير من الوقت والمجهود.

Link استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2022 “علمي وأدبي”

ويسهل على الطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا الدور الأول في جميع المحافظات السورية من جانب الطلاب وأولياء الأمور، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية، على أن يتم ذلك بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.