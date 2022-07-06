نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول برابط شغال من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي
الان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول برابط شغال من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني الان نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم مع ارتفاع عمليات البحث على جوجل وراء التعرف على تلك النتائج التي يرغب الكثيرين فى توتر وقلق التعرف عليها وذلك بفارغ صبرهم بعد ان بدء العد التنازلي رسمياً للكشف عن نتائج الطلاب بصورة نستعرضها ونوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري
الان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول
نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول من المخطط على ان تكون معلنة وذلك أمام طلاب الكرخ الاولى او الثانية او الثالثة او صلاح الدين وبابل والقادسية او بغداد او غيرها من المحافظات العراقية، حيث من المخطط على ان تبدأ عمليات اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط بعد قليل بنسبة نجاح أشارت إليها وزارة التربية والتعليم العراقية على أنها ستكون مطمئنة للغاية مقارنة بنسب العام الماضي، لذا نستعرض ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة وذلك فور الاعتماد على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو خطوات ننقلها الان امام حضراتكم
خطوات استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول
ننقل ونتابع أمام حضراتكم كيفية اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول عند الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى اتباع الخطوات التالية:-
- في البداية البدء فى الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط
- تحديد الدول الاول فى الخانة المخصصة لها
- البدء في ادخال اسمك الرباعي بالايقونة المخصصة لها
- ادخال رقمك الامتحاني بالايقونة المخصصة لها
- النقر على ايقونة عرض النتائج او استعلام حتى تكون على الفور أمامكم النتائج
- مع العلم على أنه فى صباح يوم الغد تبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية البدء فى إتمام الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط رسمياً بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على شكل ملفات بى دى اف
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