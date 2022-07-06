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عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال من أهم ما يشغل المواطنين في الوقت الحالي؛ وذلك عقب الإعلان عن إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن عبر رابط البوابة الإلكترونية، والسماح لغير المستفيدين بتقديم طلب تسجيل جديد، جاء ذلك في ضوء رؤية المملكة التي تستهدف حماية الشعب السعودي من الأزمة الاقتصادية التي أثرت على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، بحيث أصبح لا يقوى على تحمل ارتفاع الأسعار، وبناءً على ذلك صدر أمر ملكي يفيد فتح التسجيل في حساب المواطن وفقًا للضوابط المعلنة مسبقًا، وتخصيص الدعم الإضافي لحساب المواطن، والذي يقدر بحوالي 8 مليار ريال.

رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

يعد رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق حساب المواطن هو البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، الذي أطلقه البرنامج لتمكين المستحقين من تقديم طلب تسجيل جديد، وتنفيذ الإجراءات المتبعة في الحصول على الخدمات الآلية التي تقدمها البوابة، فعلى سبيل المثال يستطيع المستفيد تحديث حساب المواطن، كما يستطيع الاستعلام عن الدفعات وحالة الأهلية برقم الهوية إلى غيره من الخدمات، كما أطلق البرنامج تطبيق حساب المواطن على الجوال، الذي يسهل من إجراءات التسجيل ودخول البوابة الإلكترونية.

التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

وفر البرنامج خاصية التقديم على حساب المواطن إلكترونيًا عن طريق الجوال، بالخطوات الآتية:

الذهاب إلى رابط حساب المواطن. الضغط على الدخول، ثم اختيار تسجيل مستخدم جديد. الحرص على كتابة رقم الهوية والجوال ثم تاريخ الميلاد كما هو مطلوب. العمل على كتابة الرمز المرسل على رقم الجوال بشكل صحيح. الدخول إلى حساب المواطن عن طريق الجوال. الانتقال إلى ملف طلب التقديم، ثم تعبئة كافة المعلومات المطلوبة، سواء الشخصية، والتابعين، العقارات. الضغط على زر التالي عند الانتقال بين الصفحات. الإقرار بالموافقة على شروط حساب المواطن، ثم تقديم الطلب. الالتزام بالمواعيد التي يحددها البرنامج لإرفاق المستندات من خلال إشعار المستخدم.

تعديل رقم الجوال في حساب المواطن

بين برنامج حساب المواطن من قبل، أنه في حالة رغبة المستفيد في تعديل رقم الجوال، بعد التسجيل في حساب المواطن عن طريق رقم الجوال، يكون بالخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط البوابة الإلكترونية. تسجيل دخول حساب المواطن. النقر على بيانات المستفيد. الضغط على تعديل رقم الجوال ثم اكتب رقم الهوية وتاريخ الانتهاء. كتابة رقم الجوال الجديد ثم النقر على تغيير.

تسجيل دخول حساب المواطن

التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال، يلزم تسجيل دخول حساب المواطن، وهذه الخدمة متاحة فقط للمسجلين في البرنامج، حيث ينتقل إلى رابط حساب المواطن، ثم ينتقل إلى صفحة الدخول، ثم يكتب بيانات الحساب التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور، بعد ذلك يكتب رمز الصورة المرئية كما هو بالشكل، وأخيرًا يضغط على تسجيل دخول حساب المواطن.