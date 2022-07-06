موقع http://epedu.gov.iq/ لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط لكل المحافظات

من هنا كل ما تريد معرفته حول نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول لكل المحافظات فى العراق عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث مازالت تلك النتائج هى الامر الذى يشغل العديد من الطلاب واولياء الامور فى كل المحافظات فى العراق حيث اقتربت نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق من الظهور عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق وهو الموقع الرسمى المعتمد من الوزارة لعرض كل النتائج الخاصة بكل المراحل التعليمية فى العراق ونتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق هى واحدة منهم ونرصد لكم الان طرق الاستعلام والحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول لعام 2022 من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى كافة المحافظات فى العراق .

طرق معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق

نشرح لكم الان عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز طرق الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول فى جميع المحافظات من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث كثر البحث فى الاوقات الحالية والماضية حول هذا الامر على كل مواقع الانترنت وننشر لكم طريقة مباشرة تمكنكم من الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق فى وقت سريع جدا والطريقة هى :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج الصف الثالث المتوسط .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق

يتأهب كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور فى معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول حيث ينتاب العديد منهم القلق جراء تأخر الاعلان عن تلك النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم فى العراق وبسبب شكوى العديد منهم من صعوبة الامتحانات ولذلك الامر ينتظرون النتائج بفارغ الصبر من اجل معرفة درجاتهم .

موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق

كما ذكرنا لكم انه مازال كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور يترقبون الموعد النهائى لاعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول فى العراق حيث اقتربت النتائج فى الظهور فى محافظة الكرخ فى العراق بعد ما اعلن مدير تربية الكرخ الثالثة الدكتور سعد الربيعى بان اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط سيكون فى خلال اليومين المقبلين قبل عيد الاضحى المبارك واكمل الدكتور سعد الربيعى تصريحاته بانه تم الانتهاء من تصحيح كل المواد الدراسية لمحافظة الكرخ فى العراق ومتبقي احتساب نسب النجاح والرسوب ومن ثم يتم رفع النتائج بشكل رسمى عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ويأمل كل الطلبة والطلاب وكذلك اولياء الامور ظهور النتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول فى الفترة المقبلة .