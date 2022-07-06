نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة وشروط ذبح الاضاحي بالسعودية الكترونيا واستخراج تصريح ذبح من منصة بلدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الشئون البلدية والإسكان أنه يمكن لأصحاب المطاعم والمطابخ والمواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة العربية الحصول على تصاريح ذبح الأضاحي لسنة 1443 هجريا.

من خلال منصة بلدي الإلكترونية وذلك قبل بداية ذبح الأضاحي وقد وضعت وزارة الشئون البلدية والإسكان التابعة للحكومة السعودية بعض الشروط والتعليمات لحصول أصحاب المطاعم والمطابخ على تصريح ذبح الأضاحي من خلال منصة بلدي.

منصة بلدي لتسهيلات استخراج تصاريح الاضاحي

ويتم الحصول على تصريح ذبح الأضاحي بدون أي رسوم مالية أو تعقيدات إدارية.

وقد أوضحت وزارة الشئون البلدية والإسكان أنه يمكن للمواطنين السعوديين أصحاب المطاعم والمطابخ الحصول على تصريح ذبح الأضاحي من خلال منصة بلدي عن طريق إتباع عدد من الخطوات البسيطة.

خطوات الحصول على تصريح ذبح الأضاحي لسنة 1443 هجريا:

يقوم المواطن بالدخول الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة بلدي الإلكترونية.

ثم يقوم المواطن بإختيار خدمات رخص الأنشطة التجارية.

بعد ذلك يقوم المواطن بتحديد خدمات التصاريح على الرخص التجارية.

ثم يختار المواطن بعد ذلك تصريح ذبح الأضاحي.

بعد ذلك يقوم المواطن بإختيار صفة مقدم طلب ذبح الأضاحي.

ثم يقوم المواطن بإضافة رقم الرخصة الموحدة.

يتم التأكد من نشاط الرخصة وحالتها وفترة التقديم.

يجب أن يقوم المواطن بالموافقة على كافة بنود الإشتراطات.

بعد ذلك تقوم لجنة بالتوجه إلى زيارة المنشأة للتأكد من توافر كافة الشروط.

ثم يقوم المواطن بإعتماد الطلب من البلدية.

وتقوم البلدية بإرسال رسالة إلى مقدم طلب ذبح الأضاحي.

يقوم المواطن بطباعة تصريح الذبح من خدمة طلباتي من منصة بلدي.

أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على تصريح ذبح الأضاحي من خلال منصة بلدي الإلكترونية:

تمنح هذه الخدمة لأصحاب المطاعم والمطابخ الذين يرغبون بذبح الأضاحي.

يمنح تصريح الذبح لمدة أربعة أيام فقط تبدأ من يوم العاشر من شهر ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1443 هجريا.

يشترط أن تكون الرخصة الخاصة بالمطعم أو المطبخ سارية المفعول.

يجب ويلزم وجود شهادة صحية لجميع العاملين بالمنشأة.

يشترط الإلتزام بنظافة وتعقيم منطقة الذبح والسلخ للأضاحي.

يجب أن يكون هناك لوحة كبيرة توضح تسعيرة ذبح الأضاحي.