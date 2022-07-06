نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملف كامل بالصور لمواعيد واوقات اماكن التنزه والاحتفالات بالمملكة في عيد الاضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزامن عيد الأضحى المبارك مع الأجازة الصيفية هذه السنة ولعيد الأضحي المبارك فرحة خاصة في قلوب المسلمين وفيه يوم من أعظم أيام العام وهو يوم وقفة عرفات وشعائر الحج.

ويحتفل المواطنون السعوديين بعيد الأضحى المبارك من كل سنة بإقامة الإحتفالات وفعاليات التراث السعودي العربي والذي يدخل البهجة والسرور في قلوب المواطنين السعوديين.

وخاصة الأطفال الذين ينظرون بشوق إحتفالات عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك وأيضا التمتع بأجازة الصيف.

فعاليات عيد الأضحى المبارك في مدينة الرياض:

بوليفارد الرياض سيتي:

وهذه الفعالية مستمرة طوال العام وستنتهي في نهاية عام 2022 ميلاديا.

متحف السعادة:

تستمر هذه الفعالية وتنتهي في الخامس من شهر سبتمبر لسنة 2022 ميلاديا ويتواجد في واجهة الرياض.

فعاليات حدائق الأحياء الدبلوماسية:

تستمر هذه الفعالية طوال أيام التشريق في عيد الأضحى المبارك.

مهرجان جزيرة السعادة الترفيهي:

وتبدأ هذه الفعالية في يوم العاشر من شهر يوليو لسنة 2022 ميلاديا أي تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الألعاب النارية في الرياض:

وتستمر الألعاب النارية طوال أيام عيد الأضحى المبارك وتبدأ يوميا في الساعة الحادية عشر مساء.

الألعاب النارية في منطقة الكثبان:

تستمر طوال أيام العيد في شمال منطقة الرياض.

إحتفالات رقصات السيف:

تستمر الفاعلية طوال أيام العيد وذلك في مركز الملك عبد العزيز التاريخي.

فعالية كرنفال العيد الترفيهية: تستمر هذه الفعالية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

فعالية اليوم المفتوح:

وتبدأ في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر طوال أيام العيد.

أكشن مانيا بارك:

تبدأ هذه الفعالية طوال أيام العيد وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس.

مهرجان لوي:

ستقام هذه الفعالية في مركز الريس بمحافظة بدر على أن تبدأ في أول أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر طوال أيام العيد.

فعاليات حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية:

تبدأ الفعاليات في وسط الحي التجاري طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

فعاليات سيارات اللاند روفر الكلاسيكية:

تبدأ الفعاليات في منطقة الحجر وتستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

فعاليات كل جولة جبل عكمة ودادان في العلا طوال أيام عيد الأضحى المبارك.