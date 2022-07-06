لافروف يشارك غدا فى اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - توجه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، إلى إندونيسيا للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المقرر عقده فى جزيرة بالى على مدار يومى 7 و 8 يوليو الجارى.





وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأن لافروف يعتزم عقد محادثات مع نظرائه من الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين على هامش الاجتماع.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا فى وقت سابق من اليوم بأن وزراء خارجية سيبحثون خلال الاجتماع القضايا المُلحة على الساحة الدولية، إلى جانب بحث سُبل تعزيز أمن الغذاء والطاقة.

كما أشارت إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لاستعادة النمو الاقتصادى، والقضاء على آثار جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار ظاهرتى انتقال الطاقة والتحول الرقمى.

وتعتبر قمة المجموعة فى جزيرة بالى هى القمة السابعة للمجموعة، ومن المقرر أن تُعقد مجددًا يومى 15 و 16 من شهر نوفمبر المقبل لبحث التقدم الذى أحرزته المجموعة، بالإضافة إلى العمل المكثف خلال الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل طوال العام.

جدير بالذكر أن دول مجموعة العشرين تضم الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبى، وتسيطر اقتصاديات المجموعة على 75% من تجارة العالم.