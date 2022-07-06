القوات الروسية تحرر 20% من مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف جانتشيف، اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن تحرير أربع مناطق فى المقاطعة، هى فولتشانسكى وإيزيومسكى وكوبانسكى وخاركوفسكى.
وقال :"من الصعب إعطاء رقم دقيق الآن، لأن الخطوط الأمامية تتحرك باستمرار لكن إذا تحدثنا عن النسبة، يمكننى القول إنه تم تحرير حوالى 20% حتى الآن".
وأشار إلى توفر الكهرباء والماء والاتصالات فى جميع المناطق المحررة، فيما هناك صعوبات على خط التماس، وبعض القرى ما زالت تتعرض للقصف من القوات الأوكرانية.
وأوضح أن قصف الجيش الأوكرانى البنية التحتية، ومحطات الكهرباء التى تغذى المدن، أدى إلى انقطاع التيار والمياه.
وتابع أن شركة "روس سيتى" الروسية للكهرباء، سلمت المقاطعة 167 طنا من المعدات اللازمة لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء قبل حلول الشتاء.
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