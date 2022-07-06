العالم اليوم - في وضح النهار.. مقتل سيدة طعنا في السويد

انتم الان تتابعون خبر في وضح النهار.. مقتل سيدة طعنا في السويد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 11:16 مساءً - قتلت امرأة في الستينات من العمر طعنا خلال النهار بجزيرة غوتلاند في السويد، حيث يلتقي كبار المسؤولين السياسيين في فعالية سنوية تستمر أسبوعا، حسبما أعلنت الشرطة، الأربعاء.

وقبيل الساعة الثانية بعد الظهر وسط مدينة فيسبي التي تستضيف تجمعا للأحزاب السياسية في السويد، هاجم رجل امرأة بسلاح حاد بحسب الشرطة.

وذكرت صحيفة "إكسبرسن" أن المشتبه به يرتبط على الأرجح بمجموعة للنازيين الجدد، لكن الشرطة امتنعت عن تأكيد ذلك.

وقُدمت الإسعافات الأولية للمرأة في موقع الحادثة قبل أن تنقل إلى مستشفى مجاور.

وقال فريدريك بيرسون قائد شرطة غوتلاند في مؤتمر صحفي: "للأسف توفيت السيدة متأثرة بجروحها"، مؤكدا اعتقال مشتبه به يبلغ 33 عاما في موقع قريب، بعد وقت قصير على حادثة الطعن.

وأضاف: "في الوقت الحالي يجري تحقيق مكثف، يتعلق جزء منه بتحديد دافع وخلفية الموقوف".

وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن الهجوم يرتبط بالفعالية السنوية التي تجمع غالبية النخب السويدية، حيث غالبا ما تعرض الأحزاب السياسية سياساتها وتطلق حملاتها.