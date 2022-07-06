نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة الحج 1443| متى تبدأ اجازة الحج للموظفين في القطاع الخاص والعام 1443 وطلاب المدارس وموعد إجازة عيد الأضحى 2022 للدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تبدأ اجازة الحج للقطاع الخاص 1443 وموعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 1443 وموعد بداية إجازة الحج 1443 سؤال تصدر قائمة بحث الملايين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من عاملين في القطاع العام والخاص والطلاب في المدارس والجامعات لمعرفة متى تبدأ إجازتهم السنوية الخاصة بموسم حج بيت الله الحرام هذا العام والوقوف على جبل عرفة وحلول العيد الكبير للمسلمين بالتزامن مع اقتراب غرة شهر ذو الحجة واستعدادات الحجاج للسفر إلى بيت الله الحرام في هذه الأوقات لبدء موسم الحج بقوة استعابية تبلغ مليون ونصف حاج.

متى تبدأ إجازة الحج 1443 للموظفين

تتباين بداية إجازة الحج 1443 في المملكة العربية السعودية للموظفين من القطاع العام والخاص حيث تبدأ إجازة موسم الحج لموظفي القطاع العام 1443 بداية من يوم 4 يوليو 2022 الموافق 5 ذو الحجة 1443.

وتستمر الإجازة لمدة 8 أيام متصلة على أن تنتهي بعد عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر يوليو عام 2022 مـ، الموافق بتاريخ الثالث عشر من شهر ذي الحجة عام 1443.

موعد بداية إجازة الحج القطاع الخاص 1443

ويحل موعد بداية إجازة الحج القطاع الخاص 1443 في المملكة العربية السعودية يوم التاسع من شهر ذو الحجة الموافق 8 يوليو 2022 تزامنا مع وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات الركن الأعظم في الحج.

وتستمر الإجازة لنحو 5 أيام لموظفِي القطاع الخاص للاحتفال بعيد الأضحى على أن تنتهي الإجازة يوم الثلاثاء بتاريخ 13 ذو الحجة سنة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022، وفق ما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

موعد إجازة الحج للطلاب 1443

في السياق ذاته أعلنت وزارة التعليم السعودية أن موعد إجازة الحج للطلاب 1443 والعاملين في المدارس يبدأ يوم الخميس 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة أن إجازة الحج لللاب تبدأ بعد انتهاء طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المملكة من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثالث لعام 1443 داخل المدارس بدون أي إجراءات استثنائية بعد رفع إجراءات وتدابير جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في المدارس بالمملكة العربية السعودية.

وتستمر هذه الإجازة لمدة شهرين أو أكثر حسب التوقعات، وذلك استعدادًا لبداية سنة دراسية جديدة عام 1444 هـ.

إجازة عيد الأضحى 2022 في الكويت

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، في بيان رسمي الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الاثنين، عبر تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لبدء إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في الكويت بداية من يوم الأحد الموافق 10 يوليو المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو المقبل بمناسبة عيد الأضحى، على أن يتم استئناف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 17 يوليو.

إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

حددت رئاسة مجلس الوزراء إجازة عيد الأضحى 2022 في مصر لمدة 6 أيام بداية من يوم السبت الموافق 9 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس 14 من الشهر ذاته مع احتساب يومي الجمعة من كل أسبوع لتصبح الإجازة لمدة 8 أيام.

كما حددت وزارة القوى العاملة إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص لمدة 6 أيام أيضًا بداية من السبت حتى الخميس ويحق لصاحب العمل تشغيل العاملين في أيام الإجازة على أن يتم احتساب يوم الإجازة بضعفي الأجر اليومي.

موعد عيد الأضحى 1443

وأعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن موعد عيد الأضحى المبارك 1443هـ يحل يوم السبت 9 يوليو2022 الموافق 10 ذو الحجة 1443، وتكون وقفة عيد الأضحى في يوم الجمعة الموافق ٨ يوليو 2022.

وأوضحت المحكمة أن هلال شهر ذو الحجة استمر في سماء مكة المكرمة لمدة اثنان وثلاثون دقيقة، بينما استمر في القاهرة لمدة سبع وثلاثون دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية، موضحة أنه استمر في سماء باقي محافظات مصر لمدد تتراوح بين 32 إلى 37 دقيقة.