este3lam استخراج نتائج الثالث متوسط في العراق 2022 الدور الأول التربية العراقية “الرصافة وكل المحافظات”

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عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط في العراق لعام ٢٠٢٢ في أجواءٍ يسودها الحماس والقلق ينتظر طلاب الثالث المتوسط في العراق نتائجهم الامتحانية لهذا العام بعد أن تم الإنتهاء من امتحاناتهم منذ أيام قليلة واستمرت الامتحانات مدة أسبوعين تقريباً؛وتضمنت المواد الأساسية من لغة عربية وإنكليزية وتربية إسلامية وعلوم عامة ورياضيات وغيرها من المواد، ونتابع معكم طرق الاستعلام عن النتائج.

نتائج الثالث متوسط في العراق

بدورها إلى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم في العراق عن أي موعد رسمي حول نتائج الثالث المتوسط ولكنها أكدت أن النتائج سوف تصدر في الساعات القادمة القليلة، وأنها أنهت من تصحيح جميع الأوراق الامتحانية لجميع المحافظات العراقية، وتمت عملية التصحيح للأوراق الامتحانية في سرية تامة ودقة عالية وضمن اجراءات إحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأن بعد التصحيح، ستقوم لجنة مختصة بتدقيق علامات ودرجات كل طالب، وبعدها سيتم جمعها وتجهيزها للإعلان عليها في الموعد المحدد، صارت العملية الامتحانية كما وجهت له وزارة التربية والتعليم وأعطت تعاليم لكوادرها بتوفير كل مايحتاجه الطلاب من أجواء امتحانية آمنة وقاعات امتحانية مكيفة ومجهزة، وتوقعت وزارة التربية والتعليم في العراق أن تكون نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة مقارنة مع العام الماضي وذلك بسبب سعيها لتوفير كل مايحتاجه الطلاب لرفع مستوى دراستهم وتحصيلهم العلمي.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق

أعطت وزارة التربية والتعليم في العراق حال صدور النتائج لهذا العام تعليمات لطلابها لكي يتمكنوا من الاستعلام عن نتائجهم بسرعة وبدون معوقات وهي كالتالي:

الدخول على مواقع الرسمية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم العراقية.

البحث عن رابط النتائج لهذا العام .

الدخول على الوزارة وتسجيل الدخول.

كتابة الاسم الثلاثي مع رقم الجلوس الخاص بكل طالب واسم المركز إن طلب ذلك.

النقر على بحث عرض النتيجة.

ستظهر النتيجة فوراً بعد الانتهاء من البحث عنها وفي حال لم تظهر يجب المحاولة عدة مرات وذلك بسبب الضغط الكبير على الرابط

وبعدها ستظهر النتيجة على الموقع.

هذا كان كل مايخص نتائج الثالث المتوسط في العراق مع تمنياتنا لجميع الطلاب والطالبات بالنجاج التوفيق الدائم.

بدأت الطلاب الان في التوافد بشكل كبير عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية نحو التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط التي لم تعلن حتى الان، ولكن أعلنت وزارة التربية العراقية في خلال بعض التصريحات الهامة لها أن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق سوف يتم الإعلان عنها قبل حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير.

تحديث اليوم السادس من شهر يوليو الجاري حيث أن الطلبة والطالبات في كل محافظات جمهورية مصر العربية ينتظرون أن يتم صدور نتائج الطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية بعد انتهاء عمليات تصحيح كافة المواد الدراسية للطلاب في كل المحافظات، وبانتظار الساعات القصيرة القادمة حتى يتم إعلان نتائج الصف الثالث العراق للطلاب.