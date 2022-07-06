نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية؟.. إدارة الجوازات السعودية توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التمديد للزيارة العائلية من الأشياء التي يرغب في معرفتها كافة المقيمين بالسعودية الذين يكونوا راغبين في الاستقدام لأفراد عائلتهم لأراضي المملكة السعودية، وهناك بعض الرسوم التي تكون مفروضة على الاستقدام للعائلات وهي هامة للغاية وضرورية، ونظراً لهذه التساؤلات الكثيرة التي دارت حول هذا الأمر فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لك كم سعر تمديد الزيارة العائلية.

كم سعر تمديد الزيارة العائلية 1443؟

إن رسوم التمديد للزيارة العائلية 100 ريال لأجهزة الصراف بالإضافة لقيمة التأشيرة، ويتم الإصدار والتجديد لزواج السفر خمس سنوات 300 ريال، أما التجديد 10 سنوات 600 ريال، إصدار تأشيرة خروج وعودة 200 ريال سعودي ولا يتعرض المقيم لأي غرامة بعدها.









كيفية التمديد للزيارة العائلية بالمملكة السعودية

إن التمديد للزيارة العائلية داخل المملكة السعودية يتطلب الاتباع لبعض الخطوات التي تلزم لذلك وهي كالآتي:

أولاً تدخل للبوابة التابعة لوزارة الداخلية والتي تسمى أبشر.

تسجل الدخول لمنصة أبشر وتدخل كلمة السر واسم المستخدم.

تختار بعد ذلك خدمة الجوازات من القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

تنقر على التمديد تأشيرة الزيارة.

تدخل البيانات وجميع المرفقات المطلوبة.

تسدد جميع الرسوم.

تقدم الطلب.





تكلفة الزيارة العائلية

الكثير يقوم بالتساؤل عن التكلفة الخاصة بالزيارة العائلية، والتي تكون مختلفة وفقاً لمدة التأشيرة، وإليكم التفاصيل المتعلقة برسوم التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية وهي كالآتي:

إن الزيارة مدتها يومين فان الرسوم 100 ريال سعودي.

أما إن كانت مدة الزيارة أربعة أيام فالتكلفة تكون 300 ريال سعودي.

تكلفة الزيارة العائلية 14 يوم 300 ريال.

تأشيرة الزيارة العائلية 30 يوم 300 ريال.

رسوم التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية 90 يوم 300 ريال.

تأشيرة الزيارة العائلية 180 يوم 3000 ريال.

الزيارة العائلية عامة تكلفة الرسوم 5000 ريال.

إن كانت الزيارة العائلية عامين التكلفة 8000 ريال.





التسديد لرسوم التمديد للزيارة العائلية

بإمكانك أن تقوم بتسديد الرسوم لتمديد التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية من خلال منصة إنجاز، وإليكم الخطوات وهي كالآتي: