الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الموبايل اعرف قيمة فاتورتك بكل سهولة في ثواني وطرق السداد

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لمعرفة فاتورة الكهرباء السعودية وفرت شركة الكهرباء السعودية خدمة الاستعلام، وتعتبر هذه الخدمة هي أكثر ما يهتم به الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، وشركة الكهرباء هي شركة مسؤولة عن توزيع الكهرباء في المملكة، وتم تأسيسها عام 1420، والهدف من إنشاء شركة هي توزيع الكهرباء داخل أنحاء المملكة، كما تقدم الشركة عدد من الخدمات المميزة للمواطنين، ومن خلال هذا المقال نوضح طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الموبايل اعرف قيمة فاتورتك بكل سهولة في ثواني

معرفة فاتورة الكهرباء

وفرت شركة الكهرباء السعودية، طرق سهلة وبسيطة، من خلال الاستعلام برقم الحساب، تساعد المواطنين على معرفة فاتورة الكهرباء، من خلال إتباع بعض الخطوات، وإليكم التفاصيل.

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء من خلال هذا الرابط .

ويتم بعد ذلك الضغط على خدمة الفواتير.

ثم تقوم بالضغط على إيقونة فاتورتك.

وفي هذه المرحلة يتم الضغط على الفواتير الإلكترونية.

ومن ثم يتم اختيار الفاتورة الثابتة برقم الحساب.

قم بكتابة رقم الحساب الخاص بك، ومن ثم كتابة الرمز المرئي على الغشاشة.

قم بالتأكد من صحة البيانات المدخلة.

في هذه المرحلة سيتم الضغط على إيقونة عرض.

وفي النهاية انتقل إلى نافذة عرض تفاصيل الاستهلاك الخاصة بفاتورة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

قدمت شركة الكهرباء السعودية خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم السجل المدني في المملكة العربية السعودية.