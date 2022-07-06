نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تسجيل جديد”تسجيل حساب المواطن 1443 وإجابة جميع التساؤلات بخصوصه في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية هو أحد البرامج الحكومية التي تعمل على دعم المواطنين السعوديين من محدودي الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة لمواجهة الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة عملية التوسعات الاقتصادية المتلاحقة بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن خلال هذا المقال نعمل على إجابة جميع التساؤلات التي قد تهم المستفيدين من الدعم لاستكمال طلباتهم، وإنشاء حساب جديد وفق التعديلات المستحدثة.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن 1443:

لقد أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل تويتر عن بدأ التسجيل في البرنامج للمواطنين اللذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق بالبرنامج، ولم يسبق لهم تقديم طلب سابق، حيث من المعروف أن البرنامج توقف عن استقبال حسابات جديده منذ أكثر من عامين.

حيث أنه في الساعات القليلة الماضية من يوم أمس صدر التوجيه الكريم بإعادة فتح باب التسجيل ببرنامج حساب المواطن في السعودية وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، ومن خلال هذه الفقرة نستعرض معكم خطوات التسجيل في أقل من ربع ساعة بالتفصيل كما يلي؛

التوجه إلى رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج.

ومن ثمة اختيار تسجيل جديد من صفحة تسجيل الدخول.

ثم إدخال البيانات المطلوبة وهي( الهوية الوطنية، رقم الجوال، وتاريخ الميلاد).

ليتم توجيهك إلى صفحة تسجيل دخول برنامج المواطن، حيث يتم إرسال رسالة تأكيد على الجوال الخاص بالمستفيد بها كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

بعد ذلك قم بتغيير كلمة السر المؤقتة للبرنامج إلى أخرى دائمة يسهل عليك تذكرها.

ومن ثمة قم باستكمال الخطوات المطلوبة من خلال إدخال البيانات التالية؛( البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات الحساب البنكي، بيانات التابعين، بيانات الدخل، وبيانات العقارات).

ثم رفع الوثائق المطلوبة إن وجدت عند إتمام تقديم الطلب للمستفيدين.

بعد ذلك يتم نقلك إلى تبويب التأكد ومراجعة البيانات، وبعد الإقرار على صحتها يتم تقديم طلب التسجيل.

إذاً ما هي شروط الأهلية والاستحقاق للحساب؟

وقد أعلن برنامج حساب المواطن سابقاً عن ضوابط الأهلية والأستحقاق للمستفيدين من مبلغ الإعانة المالية والتي يجب توافرها كاملة للتأكد من أهليتك لتصبح احد المواطنين المستفيدين من البرنامج وهي كالتالي؛

أن يكون المتقدم في برنامج سعودي الجنسية.

أن يكون من حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون المتقدم يمتثل لشرط الحد الأدنى والحد الأقصى.

وأن يكون مقيم دائم داخل حدود الأراضي السعودية.

والتأكد من أن البيانات المدخلة إلى البرنامج تتوافق مع البيانات الحكومية المسجلة.

أن لا يكون المسجل مستفيد من أي دعم حكومي آخر أو مقيم في احدي دور الرعاية الحكومية السعودية.

حساب المواطن من عمر كم؟

وهنا قد أجاب البرنامج على هذا التساؤل عندما أوضح إمكانية التسجيل للفرد المستقل والذي يبلغ من العمر 18 سنه أو أكثر التقديم بشرط إقامته في مسكن منفصل.

كما يمكنكم معرفة مبلغ الدعم التقريبي من خلال استخدام الرابط المخصص حاسبة حساب المواطن التقديرية.

موعد صرف الدفعة 56 لشهر ذو الحجة 1443:

لقد أعلن برنامج حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدفعة ال 56 دفعة شهر ذو الحجة 1443 الموافق شهر يوليو 2022 اعتباراً من يوم غد الموافق الأربعاء 6 يوليو وذلك من خلال الرابط الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، على عن يتم تقديم اعتراض حساب المواطن في الموعد المحدد، والمقرر أنه يكون يوم 15 من الشهر الحالي.

وفي نفس السياق فقد صدر البارحة الموافق الاثنين 5 ذو الحجة 1443 في الساعات الأولى أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، أعلن الموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة للمستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي، وللمستفيدين من برنامج المواطن وغيرها من برامج الدعم الحكومية السعودية لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.

وبذلك نكون وصلنا إلى نقطة الختام في هذا المقال، وعند الوصول إلى هذه النقطة في القراءة يمكنك الإجابة على جميع التساؤلات التالية