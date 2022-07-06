نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور sbis رابط التسجيل في منصة الدعم الجديدة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور sbis من أهم برامج الدعم بالمملكة، لذلك يسعى العديد من المواطنين للالتحاق بالبرنامج خاصةً بعد أن تم الإعلان عن تطوير النظام، فبعد إعلان الوزارة رسمياً عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور وأنه أصبح يشتمل على فئات لم تكن مشمولة بالضمان الاجتماعي القديم، وقد بدأ العديد من المواطنين في التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد للحصول على المعاش المقرر صرفه للمنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديدة، ومن أجل التيسير على المواطنين، فقد قمنا بتوفير رابط التسجيل في الضمان المطور عن طريق النت، إلى جانب إيضاح ما هو نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، كما يمكن الإطلاع على شروط التسجيل في الضمان للموظف عن طريق ثقفني الآن.

ما هو الضمان الاجتماعي المطور sbis

عند تدشين برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، فقد أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه برنامج وطني صدر بقرار سامي من القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها مراعاةً للمواطنين الأكثر احتياجاً للدعم النقدي، وقد عرفته الوزارة بأنه نظام للدعم الحكومي يستهدف الفئات المجتمعية الأكثر حاجة للمال بشكل عام من أجل تحسين حالتهم المعيشية.

إلى جانب تحقيق الاستقلال المالي لكافة المستحقين، بالإضافة إلى سعي الوزارة على تحويل المواطنين المحتاجين من الحاجة إلى المساعدة المالية إلى أشخاص منتجين عن طريق برامج التأهيل والتوظيف، وتقديم الخدمات الخاصة بالبحث عن الفرص الوظيفية المناسبة للمتقدم، وتتمثل أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد في التالي:

التمكين للوصول للاستقلال المالي.

تحويل المستحق من محتاج إلى منتج بواسطة برامج التدريب والتأهيل.

تلبية المتطلبات الأساسية للأسر المستحقة.

تطبيق آليات من شأنها مساعدة المستفيدين عند الأزمات والكوارث.

معالجة الاحتياج المالي للأسر الأكثر احتياجاً للدعم.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بعد تدشين نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis الجديد، فكان من المتوقع أن يتم استقبال طلبات التقديم على الضمان المطور من خلال بوابة الضمان القديمة، ولكن الوزارة أعلنت عن إطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتختص فقط باستقبال كافة الطلبات التي تتعلق بالبرامج الضمانية، وهذا هو شق التنمية الاجتماعية، حيث يمكن من خلالها الحصول على جميع خدمات الضمان الاجتماعي 1443.

أما عن الشق الخاص بالموارد البشرية أو العمل، فقد أنشأت الوزارة منصة “قوى” لاستقبال كافة الطلبات المتعلقة بالعمل، وتم التأكيد من جانبها على إتاحة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول بصورة مستمرة ودائمة على مدار الأيام الجارية دون تحديد موعداً لنهاية التقديم بالنسبة للمتقدمين الجدد.

أما بالنسبة للمسجلين في الضمان الاجتماعي القديم، فقد أعلنت الوزارة في بادئ الأمر عن منحهم ستة أشهر للتسجيل في الضمان المطور، وبعد ذلك صرحت بتمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الحاليين خمسة أشهر إضافية، وبذلك ينتهي التسجيل لهذه الفئة بحلول تاريخ الثلاثون من شهر أكتوبر المقبل، ومن يرغب في التسجيل الآن، يمكنه ذلك من خلال رابط الضمان المرفق بالتالي:

رابط الضمان الاجتماعي الدخول ⇐ (http://sbis.hrsd.gov.sa/).

الضمان الاجتماعي الجديد تسجيل الدخول

يمكن تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الرابط المرفق، ومن ثم الشروع في تسجيل طلب جديد من خلال النقر على “تسجيل جديد” حتى تتمكن من التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 من برامج الدعم الخاصة بي، ويتاح أيضاً إمكانية تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بإدخال بيانات أبشر للمستفيد الرئيسي.