نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقساط جوالات ايفون لعملاء الاتصالات وجرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اقساط جوالات ايفون عبارة عن تسهيلات في سداد الدفعات الشهرية، وهناك الكثير من الجهات المتخصصة في تقديم حلول التقسيط إلى المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من بينها ايفون اقساط stc وشاركت مكتبة جرير في توفير عدد من برامج التقسيط للتسهيل على عملائها في كل مكان لتمكينهم خصيصًا من الاستفادة من عروض أقساط ايفون 13 في السعودية ولا بد من معرفة ما هي شروط أقساط جوالات ايفون جرير.

اقساط جوالات ايفون

قبل البحث عن شروط اقساط جوالات ايفون ينبغي تحديد الجهة التي ستقوم بالتعامل معها للتعرف على قيمة الأقساط والشروط وأيضًا الأوراق المطلوبة، فقد قدمت شركة الاتصالات السعودية خدمة التقسيط إلى المواطنين بمميزات كثيرة من بينها التالي:

مميزات ايفون أقساط الاتصالات

هناك العديد من الخدمات التي توفرها الشركة من بينها خدمات الشراء للأجهزة الذكية وخصوصًا عقب مشاركة كوارا للتمويل في الخدمة ومن مميزاتها ما يلي:

حل التقسيط من الشركة متوفر للوافد والمقيم بدون دفعة أولى وأيضًا للمتقاعدين وذوي الرتب العسكرية في أي مكان داخل المملكة.

أقصى حد للتمويل لشراء الأجهزة من الشركة هو 30 ألف ريال سعودي.

كما أن الشركة حددت ضرورة ألا تكون قيمة الفاتورة أقل من أربعة آلاف ريال سعودي لكي يحصل العميل على القبول.

تقسيط جوال ايفون بدون كفيل مع توافق البرنامج مع الأحكام الإسلامية.

سداد حتى عامين وتأمين تكافلي.

استعلام عن أقساط جوالات ايفون جرير

قدمت المكتبة العديد من الخدمات الإلكترونية من بينها حساب أقساط الجوالات الذكية عن طريق استخدام الحاسبة الإلكترونية، كما أن الدخول للتعرف على مميزات وعيوب الأجهزة يُفيد في معرفة قيمة الدفعات الشهرية الأدنى بناءً على خطة تقسيط تصل مدتها إلى ثلاث سنوات، ومن أجل معرفة المزيد يمكن اتباع الخطوات التالية:

ينتقل العميل إلى رابط جرير للأجهزة.

الدخول إلى أي نوع جوال منها الانتقال إلى منتجات أيفون.

عند اختيار الإصدار ستظهر لك كافة التفاصيل منها خدمة التقسيط.

كما يمكن النقر على خدمة تقسيط المشتريات للانتقال إلى معرفة الشروط والأحكام واستخدام الحاسبة الإلكترونية لحساب أقساط جوالات من مكتبة جرير بناءً على فترة السداد وإجمالي قيمة التمويل المطلوبة.