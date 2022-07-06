الرئيس التونسى يوجه بتوفير المياه الصالحة للشرب لكافة المواطنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله اليوم لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حيث تم التطرق للوضع العام فى البلاد، وسير المرافق العامة واستعراض بعض المسائل المتصلة بالنقل وخاصة الجوى.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد، اطلع خلال اللقاء على الاستعدادات لاحتضان تونس للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية.
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