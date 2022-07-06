الاحتلال يستهدف منازل مدنيين بالذخيرة الحية فى منطقة نائية بالخليل

جدة - نرمين السيد - استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأربعاء، بالذخيرة الحية منازل مدنيين فلسطينيين فى منطقة "مسافر يطا" النائية فى محافظة الخليل الجنوبية والتى أعلنت من قبل الاحتلال فى وقت سابق من هذا العام منطقة عسكرية مغلقة.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال استهدفت بالذخيرة الحية المنازل فى تجمع خلة الضبع بـ "مسافر يطا"، مما أدى إلى تضرر أسطح وجدران أربعة منازل جراء إصابتها بشكل مباشر بالرصاص الحى. وسادت حالة من الخوف والفزع فى صفوف الأطفال والنساء، وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال تنفذ منذ أيام تدريبات بالذخيرة الحية فى منطقة "بئر القط" القريبة من تجمع الحلاوة، وفى محيط عدد من التجمعات السكنية فى "مسافر يطا" المهددة بالهدم والتهجير. وقالت الوكالة إن الاحتلال يهدف بذلك إلى ترويع الأهالى وتهديد حياتهم، لدفعهم لترك تلك المناطق لصالح التوسع الاستيطانى. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت فى وقت سابق من هذا العام التماسا تقدم به أهالى 12 تجمعا سكنيا فى "مسافر يطا"، ضد قرار إعلان تجمعاتهم مناطق "إطلاق نار"، الأمر الذى سمح لتلك القوات بالاستمرار فى تنفيذ تدريبات عسكرية فى تلك المناطق على طريق هدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.

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