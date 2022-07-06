الأمم المتحدة: 828 مليون مضارا من الجوع حول العالم فى 2021

جدة - نرمين السيد - قال تقرير مشترك أصدرته اليوم منظمة الأغذية والزراعة "فاو" ويونيسيف ومنظمة الصحة وبرنامج الغذاء العالمى إضافة إلى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية إن عدد الاشخاص المضارين من الجوع على مستوى العالم ارتفع ليصل إلى حوالى 828 مليون شخص فى عام 2021 وبزيادة قدرها 46 مليونا منذ عام 2020 و 150 مليونا منذ تفشى وباء كورونا.





وأضاف التقرير أن التطورات تقدم دليلا جديدا على أن العالم يبتعد أكثر عن هدفه المتمثل فى القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030.

ولفت التقرير إلى أنه وبعد أن بقيت نسبة الأشخاص المتضررين من الجوع دون تغيير نسبيا منذ عام 2015، فقد قفزت فى عام 2020، واستمرت فى الارتفاع فى عام 2021 لتصل إلى 9.8 % من سكان العالم مقارنة مع 8٪ فى 2019 و 9.3٪ فى 2020.

وأشار إلى أنه فى الوقت الذى كان حوالى 2.3 مليار شخص حول العالم 29.3 %، يعانون من انعدام الأمن الغذائى بشكل معتدل أو شديد فى عام 2021 - 350 مليونا أكثر بما قبل تفشى وباء كورونا فان مايقرب من 924 مليون شخص 11.7 % من سكان العالم، قد واجهوا انعدام الأمن الغذائى بمستويات حادة بزيادة قدرها 207 مليون شخص فى غضون عامين.

ونوه التقرير إلى أن ما يقرب من 3.1 مليار شخص لم يتمكنوا من تحمل تكاليف نظام غذائى صحى فى عام 2020 وذلك بزيادة 112 مليونا عن عام 2019 مما يعكس آثار التضخم فى أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الناجم عن الآثار الاقتصادية لوباء كورونا والتدابير المتخذة لاحتوائه.

وقدر التقرير أن ما يصل إلى 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال -وهو أكثر أشكال سوء التغذية فتكا- مما يزيد من خطر وفاة الأطفال بما يصل إلى 12 ضعفا، مضيفا أن حوالى 149 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن فى العناصر الغذائية الأساسية فى وجباتهم الغذائية بينما يعانى 39 مليونا من زيادة الوزن.

أوضح التقرير وبالنظر إلى التوقعات أن ما يقرب من 670 مليون شخص -8% من سكان العالم- سيظلون يواجهون الجوع فى عام 2030.

وقال إن الرقم مشابه لعام 2015 عندما تم إطلاق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية بحلول نهاية هذا العقد فى إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وحذر المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى ديفيد بيسلى فى التقرير من أن هناك خطر حقيقى من أن ترتفع هذه الأرقام بشكل أكبر فى الأشهر المقبلة، وقال إن الارتفاع العالمى فى أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة الذى يشهده العالم نتيجة للأزمة فى أوكرانيا يهدد بدفع البلدان فى جميع أنحاء العالم إلى المجاعة وأن النتيجة ستكون زعزعة الاستقرار العالمى والمجاعة والهجرة الجماعية على نطاق غير مسبوق ودعا بيسلى إلى التحرك الآن لتجنب هذه الكارثة التى تلوح فى الأفق.