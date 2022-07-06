العالم اليوم - بريطانيا تنفي اعتقال دبلوماسي رفيع في طهران بمزاعم تجسس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 10:19 مساءً - نفت الخارجية البريطانية صحة تقارير إيرانية بشأن اعتقال الحرس الثوري لدبلوماسي بريطاني رفيع بمزاعم تجسس في طهران.

ونقلت رويترز عن الخارجية البريطانية قولها إن "تقارير التليفزيون الإيراني عن اعتقال مسؤول بريطاني بتهمة التجسس لا صحة لها إطلاقا"

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز عدة أجانب، بينهم ثاني أكبر مبعوث بريطاني في طهران.

وقال التلفزيون الإيراني إن سبب الاحتجاز كان لمزاعم قيام الأجانب بأعمال تجسس، مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة.

ولم يذكر التلفزيون ما إذا كان المعتقلون ما زالوا رهن الاحتجاز.

وقال التلفزيون الرسمي: "هؤلاء الجواسيس أخذوا عينات من الأرض في صحراء وسط إيران حيث كان الحرس الثوري يجري تجارب الصواريخ الفضائية".