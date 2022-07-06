نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إضافي من البنك الأهلي السعودي ميسر في المقال التالي
تمويل إضافي من البنك الأهلي السعودي في المملكة، إن البنك الأهلي السعودي يقدم للمواطنين تمويلات ميسرة إسلامية، يمكن للعديد من المواطنين سواء سعوديين أو مقيمين الاستفادة من تمويلات البنك الأهلي السعودي، فإن البنك له العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفاد منها المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أن البنك أعلن عن مزايا خدمة القرض الإضافي، كما أكد البنك أن هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها بالمواطنين ليكون مؤهل للحصول علي التمويل، فإن موقعنا ثقفني الإلكتروني سوف يقدم للمواطنين تفاصيل قرض إضافي من البنك الأهلي السعودي، كما يوضح الموقع جميع مزايا القرض الميسر الإضافي في البنك في المملكة العربية السعودية.
مزايا تمويل إضافي من البنك الأهلي السعودي
إن البنك الأهلي السعودي يقدم إمكانية الحصول علي هذا التمويل الإضافي، عندما يكون هناك زيادة في راتب العميل الخاص، أو لم يقوم العميل بتجاوز أي ألتزام من التزامات حد الاستقطاع الشهري، كما أن هناك العديد من المزايا التي ذكرها البنك لهذا التمويل، فإن المزايا كالتالي:
- التمويل يتوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.
- يستفاد من هذا التمويل السعوديين والمقيمين.
- هذا التمويل يكون فوري أي يحصل العميل علي الموافقة الفورية.
- يتيح البنك إمكانية السداد المبكر للعميل.
- متاح التقسيط لمدة تصل إلي خمس سنوات أي لمدة ستون شهر.
- هناك مكانية لتأجيل قسط الشهر الكريم وهو قسط شهر رمضان.
شروط أهلية الحصول علي التمويل من البنك
- لا يوجد شرط الجنسية لأنه متاح للسعودي والمقيم.
- لابد من أن يكون المواطن يعمل في أي قطاع سواء خاص أو حكومي، ويجب أن يكون معتمد في تحويل رواتب الموظفين علي البنك الأهلي السعودي، من خلال استخدام خدمة النظام السريع للقيام بتحويل الرواتب.
- يجب ألا يكون قيمة الحد الأدنى للراتب تقل عن 3 ألاف ريال سعودي للمواطن السعودي، ولا تقل عن 4 ألاف ريال سعودي للمواطن المقيم.
- يشترط البنك ألا تقل فترة الخدمة في القطاع الخاص عن سنة للسعودي والمقيم، أما العاملين في القطاع الحكومي بالنسبة للسعودي لا تقل عن 30 يوم أي شهر، أما المقيم لا تقل عن 3 أشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل إضافي من البنك الأهلي السعودي ميسر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.