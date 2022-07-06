موعد صلاة عيد الاضحى في الجزائر 2022 ومختلف الولايات وتوقيت الصلاة

موعد صلاة عيد الاضحى في الجزائر 2022 بدأ جميع المسلمين من جميع دول العالم بالبحث عن موعد صلاة عيد الاضحى في مختلف الدول، حيث يختلف موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات عن المحافظات الأخرى وهذا باختلاف التوقيت المحلي، وتعد صلاة العيد من السنن المؤكدة التي كان يحرص رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤديها في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وهي ركعتين، كما أنها مظهر من مظاهر الاحتفال بقدوم العيد ويجتمع المسلمون من الرجال والنساء والأطفال والشباب في المصليات والساحات والمساجد لأداء صلاة عيد الاضحى ويهللون بقدوم ويكبرون ويحمدون الله وسنقدم لكم من خلال هذا المقال توقيت صلاة عيد الاضحى في الجزائر ومختلف الولايات الأخري.

موعد صلاة عيد الاضحى في الجزائر 2022

من المعتاد أن تقام صلاة العيدين في الساحات الكبرى والمصليات ولكن بعد جائحة كورونا الدول على إقامة صلاة العيد في المساجد في ظل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المواطنين، وقد أعلن الحكومة الجزائرية على السماح بإقامة صلاة عيد الاضحى في المساجد والمصليات والساحات كما سمحت باصطحاب الأطفال ولكن في ظل الحفاظ على الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار العدوى، كما وقف البحوث الفلكية الجزائرية هلال شهر ذو الحجة مع دولة السعودية على أن يكون موعد عيد الاضحى في الجزائر هو يوم السبت 9 يوليو 2022.

توقيت صلاة عيد الاضحى في الكويت 2022 ومختلف الولايات

منذ أن أعلنت البحوث الفلكية الجزائرية عن موعد صلاة عيد الاضحى في الجزائر وجميع المواطنين يبحثون عن توقيت صلاة عيد الاضحى وهو يكون بعد شروق الشمس من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، على أن يكون الموعد كما يلي: