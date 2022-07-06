نتائج الثالث المتوسط بجميع المحافظات حصري على موقع نتائج الطلاب عبر موقع التعليم العراقي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء التام من تصحيح أرقام الطلاب والأوراق الامتحانية وأعلنت كذلك عن رفع نتائج جميع الطلاب، بنسبة 98% على موقع وزارة التعليم الرسمي، ويتبقى للنتائج أن يتم اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم الذي يقوم بالإعلان عن نسب قبول الطلاب في الثالث وأسماء الأوائل، ثم يتم تفعيل الرابط لاستخراج النتائج باسم المحافظة ورقم الطالب الامتحاني.

“إعلان حصري” نتائج الثالث المتوسط بجميع المحافظات epedu.gov.iq محافظة (المثنى – الكرخ – واسط)

في أغلب محافظات العراق تم الانتهاء من الرفع، ينتظر الطلاب أن يتم رفع نتائج الطلاب واعتمادها من الوزير لين=تم تنزيلها رسميا، ويقوم موقع وزارة التربية والتعليم الإعلان عن المحافظة التي أعلنت النتائج ورقم المقعد للطلاب، بينما تعلن مواقع مثل موقع نتائجنا وموقع النجاح التعليمي العراقيين بإعلان المحافظة بملفات بأسماء الطلاب الناجحين، ويعلن السيد الوزير موعد تقدي اعتراضات النتائج بعد الإعلان بوقت قليل على أن يتم تحديد جدول اختبارات الدور الثاني بعد أسبوع واحد، وأعلنت الوزارة إلغاء الدور الثالث بشكل نهائي.

نتائج الثالث المتوسط في المحافظات العراقية 2022 الدور الأول