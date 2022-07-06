نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إعلان حصري” نتائج الثالث المتوسط بجميع المحافظات epedu.gov.iq محافظة (المثنى – الكرخ – واسط) في المقال التالي
نتائج الثالث المتوسط بجميع المحافظات حصري على موقع نتائج الطلاب عبر موقع التعليم العراقي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء التام من تصحيح أرقام الطلاب والأوراق الامتحانية وأعلنت كذلك عن رفع نتائج جميع الطلاب، بنسبة 98% على موقع وزارة التعليم الرسمي، ويتبقى للنتائج أن يتم اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم الذي يقوم بالإعلان عن نسب قبول الطلاب في الثالث وأسماء الأوائل، ثم يتم تفعيل الرابط لاستخراج النتائج باسم المحافظة ورقم الطالب الامتحاني.
“إعلان حصري” نتائج الثالث المتوسط بجميع المحافظات epedu.gov.iq محافظة (المثنى – الكرخ – واسط)
في أغلب محافظات العراق تم الانتهاء من الرفع، ينتظر الطلاب أن يتم رفع نتائج الطلاب واعتمادها من الوزير لين=تم تنزيلها رسميا، ويقوم موقع وزارة التربية والتعليم الإعلان عن المحافظة التي أعلنت النتائج ورقم المقعد للطلاب، بينما تعلن مواقع مثل موقع نتائجنا وموقع النجاح التعليمي العراقيين بإعلان المحافظة بملفات بأسماء الطلاب الناجحين، ويعلن السيد الوزير موعد تقدي اعتراضات النتائج بعد الإعلان بوقت قليل على أن يتم تحديد جدول اختبارات الدور الثاني بعد أسبوع واحد، وأعلنت الوزارة إلغاء الدور الثالث بشكل نهائي.
نتائج الثالث المتوسط في المحافظات العراقية 2022 الدور الأول
- نتائج الثالث المتوسط بغداد
- نتائج الثالث المتوسط البصرة 2022
- نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2022 بابل
- نتائج الثالث متوسط 2022 بغداد
- نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول الانبار
- رابط نتائج الثالث المتوسط الكرخ الأولى والثانية والثالث
- الرصافة الأولى والثانية والثالثة
- نتائج الثالث متوسط الدور الأول كركوك
- رابط نتائج الثالث متوسط 2022 نينوى
- نتائج الثالث متوسط 2022 كربلاء
- نتائج الثالث متوسط 2022 ذي قار
- نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول صلاح الدين
- نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول النجف
- نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 المثنى
- نتائج الثالث المتوسط 2022 ذي قار
- نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 أربيل
- نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الديوانية
- رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 السليمانية
- نتائج الثالث المتوسط 2022 واسط
كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط
- يتم الدخول عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي.
- يقوم بإدراج رمز لتحقق ليتم التحقق من المستخدم.
- يبدا بالدخول على الخدمات الإلكترونية.
- يقوم الطالب باختيار المحافظة التي تم نزول النتائج فيها.
- يتم إدخال رقم المقعد ثم لاستعلام.
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