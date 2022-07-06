الجيش الجزائرى: استشهاد عريف خلال تصديه لإرهابيين شمالى البلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، أن العريف المتعاقد سلاوى سمير "استشهد فى ميدان الشرف" أمس الثلاثاء.
وفى السياق ذاته، تقدم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم، بتعازيه إلى الجيش، وإلى عائلة الشهيد، الذى "سقط فى ميدان الشرف بولاية عين الدفلى، متصديا لأيادى الغدر الإرهابية".
كما تقدم رئيس أركان الجيش الجزائرى بتعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وأقاربه، متضرعا للمولى القدير أن "يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".
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