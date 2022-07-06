جدة - نرمين السيد - تعمل وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على مشروع جديد أساسه البالونات التى تعمل بالهواء الساخن، يتيح لها التفوق على روسيا والصين، فى صراع التسلح وصناعة الأسلحة التى تفوق سرعتها سرعة الصوت.





ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل السلاح السرى لأمريكا :

وتطير هذه البالونات على ارتفاع يتراوح بين 60 ألف و 90 ألف قدم لتحل محل الأقمار الصناعية باهظة الثمن ويمكن استخدامها لتتبع الأسلحة التى تفوق سرعتها سرعة الصوت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «بالونات الهواء الساخن» سلاح أمريكا للتفوق على روسيا والصين.. (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.