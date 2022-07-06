العالم اليوم - الحرس الثوري الإيراني يحتجز دبلوماسيا بريطانيا رفيعا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 09:21 مساءً - ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز عدة أجانب، بينهم ثاني أكبر مبعوث بريطاني في طهران.

وقال التلفزيون الإيراني إن سبب الاحتجاز كان لمزاعم قيام الأجانب بأعمال تجسس، مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة. ولم يذكر التلفزيون ما إذا كان المعتقلون ما زالوا رهن الاحتجاز. وقال التلفزيون الرسمي: "هؤلاء الجواسيس أخذوا عينات من الأرض في صحراء وسط إيران حيث كان الحرس الثوري يجري تجارب الصواريخ الفضائية".

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