اجتماع أميركي لبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 6 يوليو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب انه التقى اليوم الاحد السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، والتي أبدت تفاؤلها بشأن الوصول الى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وأضاف بوحبيب في تصريح صحفي، ان التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية في مرحلة متقدمة جدًا ويدعو للتفاؤل فيما ستتضح مساراته خلال شهرين، مؤكدا أن لبنان لم يتلق ردًا مكتوبًا لكنه متمسك بالـ860 كيومتراً ونريد حقل قانا بالكامل.

وأكد ان السفيرة الأميركية أبلغته احتجاجها لاطلاق حزب الله مسيرات فوق حقل كاريش، وهناك اتفاق بأن لا يتم اي إثارة للوضع خلال المفاوضات.

--(بترا)