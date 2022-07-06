مجلس الأمن القومي الروسي: محاولات الغرب لمعاقبة قوة نووية مثل روسيا قد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 08:26 مساءً - قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن محاولات معاقبة قوة نووية مثل روسيا على قد تعرض البشرية للخطر، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن محاولات استخدام المحاكم أو الهيئات القضائية ضد روسيا ستكون عقيمة وتهدد بحدوث دمار عالمي.

وأضاف ميدفيديف، على تطبيق تلجرام "فكرة معاقبة دولة لديها واحدة من أكبر الإمكانات النووية فكرة سخيفة. ومن المحتمل أن تشكل تهديدا لوجود البشرية".

وتسيطر روسيا والولايات المتحدة على حوالي 90 بالمئة من الرؤوس الحربية النووية في العالم، إذ تملك كل منهما حوالي أربعة آلاف رأس حربي في مخزوناتهما العسكرية، وفقا لاتحاد العلماء الأميركيين.