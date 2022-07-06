بلومبرج: النواب المحافظون يخططون لسحب الثقة من رئيس وزراء بريطانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 08:26 مساءً - أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد يواجه قريبا تحديا للاحتفاظ بمنصبه، حيث يرغب النواب المحافظون في إجراء تصويت جديد على الثقة.

وحسب "بلومبرج"، قال مصدر إنه من المقرر أن يجتمع أعضاء لجنة “1922” المسؤولة عن التصويت لحجب الثقة عن رؤساء الوزراء في بريطانيا، اليوم الأربعاء، لمناقشة وضع جونسون.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تم فيه حث جونسون على التنحي بعد استقالة العشرات من وزرائه وأعضاء حكومته الآخرين في اليومين الماضيين.

ومنذ حوالي شهر، كان هناك بالفعل تصويت لحجب الثقة عن جونسون داخل حزب المحافظين، لكنه نجا بمنصبه بأغلبية 211 مقابل 148.

وفقا لقواعد اللجنة، لا يمكن تقديم أي اقتراح آخر بحجب الثقة ضد زعيم الحزب لمدة عام تقريبا، لكن من المتوقع أن تجتمع اللجنة وتغير قواعدها.

وخلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أعلن 16 وزيرا في الحكومة استقالاتهم احتجاجا على فقدان الثقة في قيادة جونسون.

وارتفع عدد الاستقالات بين وزراء ومسؤولي الحكومة البريطانية إلى 27 استقالة.