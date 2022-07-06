غدا.. الحجاج يقضون يوم التروية فى مشعر منى

جدة - نرمين السيد - يتوجه حجاج بيت الله الحرام غدًا الخميس الثامن من شهر ذى الحجة إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - محرمين على اختلاف نسكهم - متمتعين وقارنين ومفردين.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى وفرت لضيوف الرحمن قبل توجههم إلى مشعر منى يوم التروية، أجواء آمنة مطمئنة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات بعد رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج. ويستحب التوجه إلى صعيد منى قبل الزوال - أى قبل الظهر - فيصلى بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً للصلاة الرباعية وبدون جمع، ولا فرق فى ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم، والسنة أن يبيت الحاج فى منى يوم التروية، ومن الأعمال فى هذا اليوم أن الحاجّ المُتمتع يستحب أن يُحرم من مسكنه فى ضُحى يوم التروية، وكذلك الأمر لِمن أراد أداء فريضة الحجّ من أهل مكّة المكرّمة.

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