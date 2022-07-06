جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء :"تعرفون موقفنا، هذه زيارة على مستوى عالى ويجب أن تسبقها استعدادات".
وأضاف بيسكوف: "على حد علمى لا توجد اتصالات حتى الآن بهذا الشأن".
وكان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قد قال فى وقت سابق: "إنه يود زيارة موسكو وكييف بعد فترة وجيزة من زيارته لكندا، والتى من المقرر إجراؤها فى الفترة من 24 إلى 30 يوليو الجارى، مشيرا إلى أن هناك اتصالات بين وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف حول رحلة البابا إلى موسكو.
يُذكر أن بابا الفاتيكان قد صرح فى مايو الماضى بأنه طلب لقاء الروسى فلاديمير بوتين، مضيفا:" أنه لن يذهب إلى أوكرانيا فى الوقت الحالى، ولكنه يجب أن يذهب إلى موسكو أولا ويقابل بوتين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: لا توجد حاليا أى اتصالات بشأن زيارة البابا إلى موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.