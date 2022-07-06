الكرملين: لا توجد حاليا أى اتصالات بشأن زيارة البابا إلى موسكو

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء :"تعرفون موقفنا، هذه زيارة على مستوى عالى ويجب أن تسبقها استعدادات".

وأضاف بيسكوف: "على حد علمى لا توجد اتصالات حتى الآن بهذا الشأن".

وكان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قد قال فى وقت سابق: "إنه يود زيارة موسكو وكييف بعد فترة وجيزة من زيارته لكندا، والتى من المقرر إجراؤها فى الفترة من 24 إلى 30 يوليو الجارى، مشيرا إلى أن هناك اتصالات بين وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف حول رحلة البابا إلى موسكو.

يُذكر أن بابا الفاتيكان قد صرح فى مايو الماضى بأنه طلب لقاء الروسى فلاديمير بوتين، مضيفا:" أنه لن يذهب إلى أوكرانيا فى الوقت الحالى، ولكنه يجب أن يذهب إلى موسكو أولا ويقابل بوتين".