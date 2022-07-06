زيلينسكى يلتقى رئيس وزراء أيرلندا

جدة - نرمين السيد - وقال "زيلينسكى"، فى بيان أورده على حسابه الشخصى على موقع التليجرام: "أود أن أرحب برئيس وزراء أيرلندا ميشال مارتن فى أوكرانيا، كما أعرب عن امتنانى لتأكيد أيرلندا على دعم كييف فى هذا الوقت الحاسم لبلدنا"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء أوكرين فورم الأوكرانية.
وبحسب الوكالة يقوم رئيس وزراء أيرلندا بزيارة رسمية إلى أوكرانيا اليوم، حيث قام بجولة تفقدية لمدن بوروديانكا وبوتشا وإيربين، التى دمرها الهجوم الروسى.
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