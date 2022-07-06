نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان”رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع نتائج الصف الثالث المتوسط epedu.gov.iq في المقال التالي
رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق برقم الامتحاني الان نستعرضها ونوافيكم بها حيث عمليات البحث على جوجل متزايدة إلى حد كبير وراء التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط التي يجري الآن الاستعداد على اعلانها الرسمي فى عموم المحافظات العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحان بشكل نقدمه الآن أمام حضراتكم فى ظل ارتفاع حدة البحث على جوجل بحثاً على رابط اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نوافيكم بها على مدار الساعة فى ظل ارتفاع عوامل البحث على جوجل حول الحصول والاستعلام عليها
رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول
رابط استخراج نتائج الصف المتوسط 2022 دور اول يسعى لأجل الوصول اليه عشرات الالاف من الطلاب والطالبات حيث عقدت بشكل مؤخر اختبارات الصف الثالث المتوسط في شهر يونيو الماضي على ان يجري الاستعداد بعدما بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات على إعلان ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول والتي سيتم الإعلان عنها رسمياً فى جميع المحافظات العراقية في اعقاب الساعات القليلة المقبلة بعد التأكيد الذي صدر من وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول ستكون معلنة على مستوى ديالى وكركوك او الكرخ الاولى والكرخ الثانية والكرخ الثالثة وذلك حيث سيتم تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني pdf اون لاين فى ظل اقتراب امكانية اجراء الاستعلام عليها اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول سيصبح بإمكانكم اجراء الاستعلام عنها أون لاين وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع الخطوات التالية:-
- الدخول علىموقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط داخل ايقونة نتائج الطلاب والطالبات
- تحديد الدور الاول بالايقونة المخصصة لها
- البدء فى تسجيل اسمك الرباعي بالايقونة المخصصة لها
- تحديد اسم الطالب بالخانة المخصصة لها
- تسجيل اسم المحافظة التابع اليها الطالب بالايقونة المخصصة لها
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