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عمر شويل - جدة تصديق شهادات الوافدين moe.gov.ae في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يكون على الوافدين فيها والذين لهم أطفال بالتعليم الإماراتي أن يحصلوا على شهادات مصدقة من مؤسسة الإمارات التعليمية التابعة لوزارة التعليم، من الصف الأول وحتى الصف الحادي عشر، ليتم التعامل بها في خارج الدولة، في الدول التابعين لها، وتقوم لمؤسسة بوضع عدد من الشروط والقواعد لعمل التصديقات والتي يجب اتباعها للحصول على تلك الوثيقة.

QR Code تصديق شهادات الوافدين moe.gov.ae مؤسسة الإمارات للتعليم (الأول – الحادي عشر)

يكون على المقيمين بالمملكة اتباع كافة القوانين واتباع كافة القواعد المتبعة والتي تخص الوافدين، وتتيح وزارة التربية والتعليم بالإمارات ان يتم تعليم الطلاب في المدارس حتى الصف الثاني عشر، ويكون للذين انتهت فترة العمل لهم بالدولة أن يقوموا بالحصول على شهادات لأبنائهم، ويتم التصديق على الشهادة ليتم الاعتراف بها في الدولة التي يتبع لها هؤلاء الوافدين.

تصديق شهادات التعليم المدرسي (الأول – الحادي عشر)

قامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتحديد الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على الشهادة المعتمدة للطالب، وقد اقرت الوزارة النظام الإلكتروني فيها وتخلت عن النظام الورقي القدي، وذلك لضمان سرعة الإجراءات ودقتها والانتهاء الأسرع من العديد من الإجراءات، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني والسداد أيضا، ويقوم صاحب الطلب بإرفاق المرفقات المطلوبة إلكترونيا، كما يتم في النهاية الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيا برقم ال كيو آر، بينما يكون على الطلاب من الصف الأول وحتى الحادي عشر تحضير الطلب بشكل ورقي على ورق أبيض بجودة عالية، A4 باستخدام طابعة ملونة.

ألية احتساب درجات الطلاب في شهادة المعادلة

أعلنت مؤسسة الإمارات التعليمية أن احتساب الدرجات من الصف الرابع وحتى الحادي عشر يكون بالدرجة الصغرى للطالب بصرف النظر عن الدرجات الحقيقية التي حققها، ويكون اختبار المعادلة له الذي يقوم به في بلده يضمن التميز للطالب المتميز، وتكون درجة الامتحان من 100 درجة مستقلة عن درجة نهاية العام، أما للطلاب في الثاني عشر فأكدت المؤسسة أ درجة النهاية الصغرى يتم إضافتها إلى المجموع الكلي والمعدل العام للطالب، ويتم الإضافة بحيث لا يتجاوز المجموع النهاية الصغرى، 100 درجة.

“الأسئلة المتوقعة خلال فترة صدور نتائج نهاية العام الدراسي والإعادة 2022/2021″، الذي أصدرته أخيراً، أن درجة المادة في نهاية العام تحتسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييم التكويني والختامي، ومجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة A والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة، وتخضع مواد المجموعة (B) لتقييمات مركزية موحدة، تقييم بالحروف وليس لها درجة ولا تدخل ضمن المجموع، ويختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة”.

خطوات المعادلة الإلكترونية لتصديق شهادات الوافدين moe.gov.ae