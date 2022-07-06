زيلينسكي يعلن عن حالة تأهب جوي فوق أوكرانيا بأكملها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 07:29 مساءً - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي فوق أوكرانيا بأكملها تقريبًا الليلة الماضية، مما أثار قلق المدنيين.

في غضون ذلك، أعطى البرلمان الروسي موافقته المبدئية على الإجراءات التي تضع الاقتصاد الروسي في وضعية الحرب.

وأصبحت سلافيانسك، وهي مدينة في دونيتسك وجدت نفسها على خط المواجهة مع تقدم القوات الروسية، محور العدوان الروسي في الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن معركة المدينة ستكون "المنافسة الرئيسية التالية" بالنسبة لأوكرانيا.

وحث عمدة المدينة المدنيين على الإخلاء بأسرع ما يمكن مع اقتراب القوات الروسية من المدينة.

وقُتل أمس سوق في وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين. حولت روسيا اهتمامها إلى الاستيلاء على المزيد من أجزاء منطقة دونيتسك في دونباس، بعد أن استولت بالفعل على مقاطعة لوهانسك المجاورة.