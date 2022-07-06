الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 30% خلال الأسبوعين الماضيين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا التى تم تسجيلها ارتفع بنسبة تصل إلى 30 % خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك سلالة فرعية للفيروس فى الهند يتم متابعتها.





وأشار "تادروس"، فى مؤتمر صحفى بمقر المنظمة، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن هناك بعض العوامل التى تفاقم من التحدى الحالي، وفى مقدمتها انخفاض عدد الاختبارات التى تجرى وبما لا يعطى صورة حقيقية عن مدى انتشار الفيروس، ولفت إلى أن تحديات عدم وصول اللقاحات والعلاجات بالشكل المطلوب إلى البلدان الفقيرة مازالت قائمة، مشددًا على أهمية تلقيح الفئات الأكثر ضعفًا مثل المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين فى المجال الصحى بالجرعات التعزيزية.

وأوضح مدير المنظمة أن هذه التحديات وكذلك مشكلة إتاحة مضادات الفيروسات الفموية الجديدة تقتضى اتخاذ إجراءات على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى مع استمرار استخدام الأدوات الموجودة للوقاية من الفيروس وتطويرها، وقال "تادروس" إن المنظمة مازالت تجرى مناقشاتها مع شركة فيروس فيما يخص مضادات الفيروسات الجديدة، وحث الشركة على العمل مع الوكالات الصحية والبلدان لضمان أن تكون هذه المضادات متاحة وبسرعة.

من ناحية، أخرى فيما يتعلق بانتشار فيروس جدرى القرود، قال مدير عام منظمة الصحة إن عدد الحالات المبلغ عنها بلغ حوالى 6 آلاف حالة من حوالى 58 دولة، مشيرًا إلى أن ما يصل إلى 80% من هذه الحالات فى أوروبا، منوهًا بأن هناك حالات أكثر لم يتم الإبلاغ عنها.

كما لفت الدكتور "تادروس" إلى أنه سيجتمع مع لجنة الطوارئ بالمنظمة لبحث تطورات انتشار الفيروس فى 18 يوليو الجارى أو فى موعد أقرب، كما أكد أن المنظمة ستعمل على أن تكون اللقاحات لهذا المرض متاحة.

وفيما يخص الأزمة الإنسانية فى سوريا، قال "تادروس"، إن الاحتياجات الإنسانية فى سوريا بلغت مستويات أكبر منذ بداية الحرب هناك، مشيرًا إلى أن ما يصل إلى 4.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات فى شمال شرق البلاد، وهؤلاء يعتمدون على نفاذ المساعدات عبر الحدود، للحصول على اللقاحات والأدوية والاحتياجات الصحية.

وأعرب "تادروس"، عن أمله فى أن يتخذ مجلس الأمن قراره المناسب فيما يخص وصول المساعدات للحفاظ على صحة هؤلاء المحتاجين.