اليابان: توجيه بالحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - حثت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، المواطنين على الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا"، وذلك فى ظل تضاعف عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس بالبلاد وبالعاصمة بشكل خاص.





وأضافت "كويكى يوريكو" أن اتخاذ إجراءات استباقية للحول دون وقوع المزيد من الوفيات جراء الفيروس هو أمر أساسى فى سياسة محاربة الزيادة الحالية فى أعداد الإصابات، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه". وتابعت حاكمة العاصمة أن الحكومة أعدت أنظمة طبية وأنظمة اختبار لإدارة الوضع الحالى، مضيفة أن المسؤولين سيدعمون المصابين الحاليين حتى لا تتفاقم حالتهم بصورة خطيرة.

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