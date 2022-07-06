البحرين ترحب باتفاق تثبيت الهدنة فى اليمن بمناسبة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها باتفاق تثبيت الهدنة فى اليمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتأكيد الأطراف اليمنية فى لجنة التنسيق العسكري، على تجديد التزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وخارجه، وبناء الثقة وتوفير بيئة مواتية للحوار وتحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية.





وثمَّنت وزارة الخارجية البحرينية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الأربعاء- جهود مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ فى تعزيز الالتزام بالهدنة السارية منذ تجديدها لشهرين إضافيين مطلع يونيو الماضي، تمشيًا مع مبادرة السعودية المعلنة فى مارس 2021 لإنهاء الأزمة فى اليمن عبر تسوية سلمية شاملة، داعية إلى فتح طريق تعز لتسهيل تنقل آلاف المدنيين على هذا المعبر الحيوى. وأعربت وزارة الخارجية، عن أملها فى أن يسهم نجاح الهدنة الإنسانية فى إنهاء الحرب ودعم جهود التوصل إلى حل سياسى شامل ومستدام للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يلبى تطلعات الشعب اليمنى الشقيق فى الوحدة والأمن والسلام والاستقرار، والتقدم الاقتصادى والاجتماعى.

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