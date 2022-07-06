التحقيق مع أمازون من قبل هيئة مكافحة الاحتكار فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن هيئة المنافسة والأسواق فى المملكة المتحدة قالت إنها تحقق مع أمازون بشأن الممارسات التى تؤثر على البائعين فى سوقها المحلية والتى "قد تكون معادية للمنافسة ويمكن أن تؤدى إلى صفقة أسوأ للعملاء".

وقالت أمازون، إنها "ستعمل بشكل وثيق" مع الهيئة أثناء التحقيق، وتدرس الهيئة 3 مجالات بما فى ذلك كيفية قيام أمازون بجمع واستخدام بيانات البائع من طرف ثالث وما إذا كان هذا يمنح أمازون ميزة غير عادلة عندما يتعلق الأمر بالقرارات التى تتخذها مع أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بها.