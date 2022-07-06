«صفقات مشبوهة» لـ نجل بايدن مع شركة صينية.. والبيت الأبيض يرفض التعليق

جدة - نرمين السيد - تسريب صوتى

ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تسريبا صوتيا للرئيس الأمريكى جو بايدن يعود لعام 2018، ادعت من خلاله أن بايدن أرسلها لابنه هانتر بشأن تعاملاته التجارية فى الخارج.

وفى نفس الوقت، نفى الرئيس الأمريكى وجود أى صلة تربطه بأعمال نجله التجارية.

5 ملايين دولار

وحسب الوثائق والبيانات التى اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الشركة الصينية والمسؤولين فيها حولوا 4.8 مليون دولار إلى جهات تحت إشراف هانتر بايدن وعمه جيمس بايدن، خلال 14 شهرا بين عامى 2017 و2018.

وقال بايدن فى التسريب الصوتى المسرب: "مرحبا يا بال، إنها الساعة 8:15 مساء الأربعاء، إذا كانت لديك فرصة، فاتصل بى. لا شيء عاجل.. أردت فقط التحدث معك.. المقال الذى تم نشره على الإنترنت، سيتم طباعته غدا فى التايمز، كان جيدا. أعتقد أنك واضح".

ويدور المقال الذى تحدث عنه بايدن حول اجتماع جمع رئيس شركة الطاقة الصينية التى تعرضت للإفلاس CEFC، وهانتر بايدن فى أحد فنادق ميامى فى مايو 2017، وتم نشره فى صحيفة نيويورك تايمز ديسمبر 2018، ما يعنى ـ بحسب قناة فوكس نيوز ـ أن بايدن كان على صلة بأعمال نجله.

وفى إحدى الصفقات، يعتقد أن هانتر بايدن حصل على مليون دولار مقابل تقديمه مساعدة قانونية لباتريك هو، أحد المسؤولين الإداريين فى شركة CEFC الصينية.

وكشفت إحدى رسائل البريد الإلكترونى المسربة بتاريخ 13 مايو 2017، مناقشة "مكافآت" لستة أشخاص فى صفقة تجارية مع شركة الطاقة الصينية.

الرجل الكبير

وتضمنت الرسالة الإلكترونية ملاحظة تفيد أن "لدى هانتر بعض التوقعات التى سيوضحها"، واقترحت تقسيم الأسهم "20" لـ"H" هانتر و"10" يحتفظ بها هانتر "للرجل الكبير"، دون مزيد من التفاصيل.

وتحدثت قناة فوكس نيوز إلى أحد الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم فى البريد الإلكترونى، فأكد صحتها، ونقلت عن مصادر أن "الرجل الكبير" هو إشارة إلى نائب الرئيس السابق والرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن.

البيت الأبيض

وفى أول تعليق، تفادى البيت الأبيض الإجابة عن الأسئلة، مشيرا الى ان أى مواد يتم مشاركتها مصدرها اللاب توب سئ السمعة الخاص بابنه هانتر بايدن الذى يخضع حاليا لتحقيق اتحادى بشأن شؤونه الضريبية الناتجة عن معاملات خارجية مشبوهة لن تتم مناقشتها.

وعندما سئلت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير عن سبب وجود ملاحظة صوتية للرئيس الحالى يتحدث فيها الى نجله هانتر بشان تعاملاته التجارية، قالت: "حسنا، أولا، سأقول إن ما قاله الرئيس ينطبق إذا كان هذا ما قاله الرئيس، فهذا هو ما حدث".

وعندما تم الضغط عليها أكثر، قالت جان بيير إنها "لن تتحدث عن مواد مزعومة من الكمبيوتر المحمول من منصة البيت الابيض"، وعندما سألتها مراسلة فوكس نيوز عما إذا كانت تشكك فى أنه فى الواقع صوت بايدن فى البريد الصوتى، قالت جان بيير: "لن أتحدث عن المواد المزعومة على الكمبيوتر المحمول".