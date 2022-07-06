استحواذ مايكروسوفت على Activision يواجه تحقيقات تتعلق بالمنافسة فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة أسواق المال البريطانية - وفقًا لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء- أنها ستنظر فيما إذا كان استحواذ Microsoft على Activision قد يضر بالمنافسة من خلال ارتفاع الأسعار أو تقليل الخيارات.

تصطف جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار فى جميع أنحاء العالم لمراجعة الصفقة البالغة 68.7 مليار دولار، والتى تم الإعلان عنها فى يناير الماضى.

إذا تمت الموافقة عليه، فسيكون للاستحواذ آثار هائلة على صناعة ألعاب الفيديو التى تبلغ قيمتها 190 مليار دولار.

وفى بيان، قالت هيئة المنافسة والأسواق فى المملكة المتحدة إن تحقيقها سينظر فيما إذا كانت الصفقة قد تضر بالمنافسة - "على سبيل المثال ، من خلال ارتفاع الأسعار أو انخفاض الجودة أو انخفاض الاختيار".

حددت هيئة أسواق المال فى الأول من سبتمبر موعدًا نهائيًا لاتخاذ قرارها الأولى.

وقالت الهيئة التنظيمية إنها تريد تعليقات من الأطراف الثالثة المهتمة، مع استمرار التشاور حتى 20 يوليو الجارى.