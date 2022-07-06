نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here خطوات معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 دور اول بالاسم ورقه المقعد من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
خطوات معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق بالاسم ورقه المقعد. بعد انتهاء طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق لامتحاناتهم والتي امتدت على مدى سبعة أيام، تزايد البحث من قبلهم على الموعد الرسمي للنتائج، وتواردت الأخبار في الفترة الأخيرة عن مواعيد كثيرة ولكنها لم تكن رسمية يعني غير صحيحة، فهذه المرحلة مهمة كثيرا في حياتهم العلمية والتعليمية، ونجاحهم فيها يمكنهم من الارتقاء الدراسي والبدء في مرحلة تعليمية أخرى مهمة وفي هذا الإطار جمعنا لكم كل المعلومات والتفاصيل التي تخص الموعد الرسمي لنتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع الوزارة وهو الموقع الرسمي المعتمد من الوزارة لعرض نتائج الامتحانات..
خطوات معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 دور اول
انتشرت عديد الأخبار التي تخص الموعد الرسمي للنتيجة، لكن التأكيد الرسمي جاء من وزارة التربية والتعليم التي أكدت أن النتائج ترفع الأن وسيتم إعلانها الأسبوع القادم بعد الانتهاء من مرحلة الرفع فإن النتائج ستكون مركزية، وسيتم الإعلان عنها في مختلف المحافظات العراقية في نفس الوقت، ومن جهة أخرى أكد وزير التربية والتعليم العراقي أن جميع عمليات التصحيح والمراجعة صارت في ظروف جيدة وطيبة وبشفافية ودقة تامة، وأنت الأن يتم اكمال كل مراحل الرفع على على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وستعلن بعدها النتيجة، وطمأن الوزير الطلاب بأن النتائج جيدة جدا، مقارنة بالعام الدراسي الماضي .
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022.
قامت وزارة التربية والتعليم ببذل كافة الجهود المتاحة والملائمة لتسهيل عملية الاستعلام على النتائج لطلاب الصف الثالث وذلك عبر توفير رابط رسمي مباشر ومجاني على موقعها الالكتروني الخاص بها ولمعرفة نتيجتك يجب عليك اتباع الخطوات المهمة التالية:
- أولا عليك الدخول مباشرة الى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.
- ثانيا عليك القيام باختيار خانة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول 2022م.
- ثالثا عليك ادخال رقم الجلوس الخاص بك وبالتأكيد منه
- ستظهر لك نتيجتك.
- رابعا قم بالضغط على زر تحميل ثم انتظر تحميلها على صيغة pdf على الهاتف او الكمبيوتر.
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