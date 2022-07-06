نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كل المحافظات برقمك الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كل المحافظات الان نقدمه ونستعرضه مع حضراتكم فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء وراء اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول التي بامكانكم اجراء الاستعلام عليها اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة الكترونية

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول يشغل حوله أعلى معدلات البحث على جوجل وذلك حيث يرغب عدد كبير من الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول بعد الإعلان الرسمي الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات فى كل المدارس العراقية، على ان يصبح بإمكان جميع الطلاب الان الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث المتوسط المخطط على ان تكون معلنة فى أعقاب الساعات القليلة المقبلة على شكل نستعرض نتابعه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

الان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2022 في جميع المحافظات العراقية، حيث فى اعقاب الساعات القليلة المقبلة سيتم طرح إمكانيات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط التي ستأتي بخطوات سهلة ومبسطة جاءت على النحو التالي:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور الاول بالايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل اسمك الرباعي بالايقونة المخصصة لها

تحديد اسم الطالب بالخانة المخصصة لها

تسجيل اسم المحافظة التابع اليها الطالب بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتيجة وبهذا ستكون امامكم على الفور النتائج معلنة على شكل الكتروني لطلبة جميع المحافظات العراقية وذلك بعد الانتهاء الرسمي من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية حتى اللحظة الحالية