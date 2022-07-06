جدول التقويم الدراسي 1444 الجديد بعد التعديل الاخير للمدارس وَ للجامعات السعودية 2022

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جدول التقويم الدراسي 1444 الجديد خدمة نقدمها للطلاب من خلال موقع الكفاح العربي. أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، في العام الدراسي المقبل 1444 هـ، استئناف توحيد العام الدراسي الجديد في الجامعات والمدارس الحكومية والأجنبية للعام 1444-2023، وهو يوم الأحد 1 صفر 1444 هـ، الموافق 28 أغسطس 2022، في التقويم الميلادي يكون موعد الانتهاء يوم الخميس 22 يونيو 2023 الموافق 4 ذو الحجة 1444 هـ، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي 1444 يتكون من 39 أسبوعًا دراسيًا، حيث أن العام الدراسي ينص على 13 أسبوعًا لكل فصل دراسي. ثلاثة فصول دراسية، على أن تشمل الفصول إجازة 56 يومًا في السعودية لقطاع التعليم السعودي.
جدول التقويم الدراسي 1444
كما أوضح معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التربية والتعليم السعودي أن موعد العام الدراسي الجديد 1444 للمدارس الأجنبية في الجاليات والجامعات والكليات الأهلية السعودية سيتزامن مع بدء العام الدراسي السعودي، في إشارة إلى وحدة موعد بدء العام الدراسي الجديد 1444، وهو تحديد موعد انطلاقه، اعتبارًا من الأحد 1 صفر 1444 هـ، الموافق 28 أغسطس 2022 م.
خطة تقويم التعليم للعام الدراسي 1444 / 2023
- تقرر أن يكون تاريخ بدء الفصل الدراسي الأول لعام 1444 هو الأحد 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م.
- كما تقرر أن يكون موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول لعام 1444 هو الخميس 5 يناير 2023 م الموافق 12 جمادى الآخر 1444 هـ.
- تقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني لعام 1444 يوم الأحد 15 يناير 2023 م الموافق جمادى الثانية 1444 هـ.
- كما تقرر أن تنتهي الدورة الثانية لعام 1444 يوم الخميس 8 يونيو 2023 م الموافق 19 ذو القعدة 1444 هـ.
التقويم الدراسي 1444 الجديد
وافقت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا على تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة أجزاء لمواكبة التقدم التعليمي، حيث أثبتت الأبحاث الحديثة أن أحد أفضل أنظمة التعليم هو الذي يقسم العام الدراسي إلى ثلاثة أجزاء، حيث يعزز هذا النظام ولتسهيل التعلم لجميع الطلاب، تحدد وزارة التربية بموجب هذا مواعيد بدء وانتهاء كل فصل دراسي على النحو التالي:
- الفصل الأول: يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 1 صفر 1444 هـ ، الموافق 28 أغسطس 2022 م ، وينتهي يوم الخميس الذي ينتهي في 30 ربطاني 1444 هـ ، الموافق 5 يناير 2023 م. .
- كما أن الفصل الثاني: يبدأ الفصل الثاني في العاشر من جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م وينتهي في 10 شعبان 1444 الموافق 3 فبراير 2023 م.
- الفصل الثالث: يبدأ الفصل الدراسي في 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م وينتهي في أبريل 1444 هـ ذي الحجة الموافق 22 يونيو 2023 م.
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