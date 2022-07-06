الخارجية الروسية: بوتين وافق مبدئيا على المشاركة فى قمة مجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أبلغت جاكرتا مبدئيا عن نية الرئيس فلاديمير بوتين، المشاركة فى قمة مجموعة العشرين وستعتمد صيغة المشاركة على الوضع الوبائى بالمنطقة والوضع فى العالم.





وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة لقمة مجموعة العشرين فى نوفمبر، فقد تم تلقى دعوة رسمية من الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو موجهة إلى نظيره الروسى، وتم إبلاغ جاكرتا بشكل مبدئى بعزم الرئيس فلاديمير بوتين على المشاركة فيها". وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن شكل المشاركة خاضع للتوضيح والتدقيق لاحقا، وذلك وفقا لتطور الوضع فى العالم ومراعاة الوضع الصحى والوبائى فى جنوب شرق آسيا.

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