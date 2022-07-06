نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان صدرت.. نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب والمدرسة الدورة الاولى علمي وأدبي عبر موقع moed.gov.sy وزارة التربية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب والمدرسة على موقع وزارة التربية السورية سوف نتعرّف عليها من خلال هذه المقالة على موقع ثقفني، بعد أن انطلقت امتحانات الصف البكالوريا يوم الاثنين الموافق 29 من شهر أيار 2022، وانتهت يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، ولم تتلقى غرف المتابعة طوال الفترة الامتحانية الدورة الاولى أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور حول غموض أو عدم وضوح أو صعوبة أي جزئية من الأسئلة الامتحانية في كافة المواد.

حيث قال بعض الطلاب ليأكدوا أن الاختبارات جاءت في المستوى وهم الآن يترقبون ظهور نتائج بكالوريا 2022 في سوريا moed.gov.sy حسب المدرسة بفارغ الصبر، حيث وينتظر 250 ألف طالب 2249 مركز امتحانات موزعة على عدة محافظات سورية إعلان نتائج نهاية العام ضمن الشهادة الثانوية العامة والمهنية السورية 2022، والتي بدأت في 30 أيار الماضي.

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تحديث: ما زال موقعكم موقع ثقفني يتابع معكم أخبار نتائج البكالوريا سوريا 2022 الدورة الاولى حسب رقم الاكتتاب والاسم الثلاثي، حيث قال وزير التربية السورية، خلال تصريحات صحفية، أن نتائج البكالوريا 2022 بات قريبًا، حيث واشكت أعمال الرصد والتقدير على الانتهاء.

وقد خاض طلاب الثانوية العامة فترة الامتحانات البكالوريا للدورة الاولى للفرع العلمي في مواد التفقد واللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية واللغة الروسية وعلم الأحياء والتربية الوطنية والتربية الدينية واللغة الانجليزية والكيمياء، وطلاب الفرع الأدبي خاضوا الاختبارات النهائية في مواد التفقد والفلسفة والعلوم الانسانية واللغة العربية والجغرافية واللغة الفرنسية واللغة الروسية والتاريخ والتربية الوطنية والتربية الدينية والتربية الانجليزية.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب المدرسة

بينما خاض طلاب الثانوية العامة الشرعية الاختبارت النهائية في مواد التفقد والفلسفة والعلوم الانسانية والعقيدة الاسلامية واللغة العربية والجارفيا واللغة الفرنسية والحديث الشريف والمطلح والتاريخ الفارض والتربية الوطنية ووالتفسير وعلوم القرآن الكريم واللغة الانجليزية وأصول الفقه.

نتائج البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب

سوف تصدر نتائج البكالوريا 2022 موقع سوريانا التعليمية فور الانتهاء من أعمال التصحيح في كل محافظة بشكل منفصل عن الأخرى، محافظة إدلب – محافظة الحسكة – محافظة حلب – محافظة حماة – محافظة حمص- محافظة دير الزور- محافظة دمشق – محافظة درعا – محافظة الرقة – محافظة ريف دمشق – محافظة السويداء – محافظة طرطوس – محافظة القنيطرة – محافظة اللاذقية على أن تظهر قريبا.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا

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ما زلنا عبر هذا المقال نتابع معكم ظهور نتائج البكالوريا الدورة الاولى 2022 والتي بدأت تظهر عنها الكثير والكثير من عمليات البحث من الطلاب وأقاربهم وأولياء أمورهم وذويهم، حيث نترقب قيام وزارة التربية السورية برفع النتائج الامتحانية على السيرفرات الخاصة بها، مع توفير أكثر من رابط وأكثر من سيرفر تجنبا لتعرض الموقع للتوقف المفاجئ.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم السورية بتفعيل عدد من الإجراءات لمنع الغش من خلال توفير عدد من قيادات الوزارة ومديريات التربية والتعليم المنتشرة في المحافظات ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة قبل عطلة عيد الأضحى.

كما يمكنكم كتابة رقم الاكتتاب او الاسم الثلاثي الخاص بك في تعليق متبوعا بالمحافظة وسوف يقوم موقع ثقفني بإرسال نتائج البكالوريا سوريا moed.gov.sy 2022 حسب الاسم الثلاثي من خلال الردود على التعليقات فور توافرها.