نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط البكالوريا 2022 tharwa.education.gov.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط 2022، حيث ينتظر بعد ساعات قليلة طلاب وطالبات البكالوريا 2022، استخراج النتائج النهائية قبل العيد، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم موعد عرض النتيجة النهائية على المواقع الرسمية.

يذكر أن نتيجة البكالوريا العام الماضي التي ظهرت عبر الموقع الإلكتروني الديوان الوطني للامتحانات، وبينت النتائج الأولية أن درجات هذا العام وصلت إلى 60 % متفوقة عن العام الماضي بنسبة تزيد عن 5%، لذا يمكنكم الاطلاع علي النتيجة من خلال الرابط الرسمي للنتائج فضاء أولياء التلاميذ وكتابة رقم التسجيل واختيار نتائج البكالوريا 2022 والضغط علي عرض النتائج أو من خلال رابط نتائج البكالوريا 2022.

كما تم منذ أسابيع قليلة استظهار نتائج المتوسطة في جميع ولايات الجزائر، والمتاحة على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، اليوم يبحث أولياء التلاميذ الذين استطاعوا أن يمرون من هذه المرحلة البحث عن كيفية التسجيل في أولي ثانوي، كما يجب علي كل ولي أمر التسجيل في فضاء الأولياء لكيفية استخراج النتائج والمعدلات بسهولة ويسر.

عبر موقع tharwa.education.gov.dz الذي يتيح للتلاميذ التعرف علي معدلات ونتائج الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي للفصلين الأول والذي، حيث أتاحت وزارة التربية الوطنية للآباء والأمهات إمكانية متابعة درجات أبناءهم والاطلاع علي نتائج كل الفصول الدراسية من خلال فتح فضاء خاص بهم، فيما يجب في البداية علي الإباء تسجيل انفسهم في الفضاء للاستفادة من المزايا الموجودة في هذا الموقع، حيث نقدم لكم في هذا التقرير طريقة الحصول علي النتيجة.

يمكن لولي الأمر من خلال رابط التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ تسجيل نفسه من خلال بعض الضوابط أهمها الحصول علي شهادة مدرسية موجود بها الرقم التعريفي لابن متدرس بالنظام الجديد، كما يجب أن تكون مختومة من مدير الوحدة التعليمية وتكون أيضا ممضاه، ومن ثم علي الشخص التوجه مباشرة إلي موقع فضاء (tharwa.education.gov.dz) الذي اعد لهذا الغرض، وتبدأ في القيام بتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة، الجدير بالذكر انه من الممكن تسجيل جميع الأبناء في نفس الحساب الخاص بولي الأمر، على جانب آخر يمكنكم الآن الدخول إلي رابط نتائج المتوسط 2022.

خطوات الاستعلام عن نتائج ومعدلات كشف نقاط التلاميذ

يستطيع الأولياء الاستعلام عن نتائج الأبناء من خلال عدة خطوات بسيطة، بشرط أن يكون الولي قد استكمل التسجيل في فضاء المخصص له، بعدها يتطلب من الشخص اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الضغط علي رابط موقع فضاء .tharwa.education.gov.dz

النقر علي كشف النقاط.

الدخول على قائمة الأبناء.

الضغط على + التي باللون الأخضر.

ستجد ظهور 3 فصول قم باختيار الفصل الذي تريده، ستجد أنك أمامك كشف النقاط جاهز، أو ربما تجده في حالة انتظار.

طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

آلية التسجيل في فضاء تتعين عليكم القيام ببعض المهام البسيطة للاستفادة خدمات الموقع الإلكتروني والتي جاءت كالتالي:

القيام بتسجيل جديد. إضافة بيانات ولي الأمر. تسجيل المعلومات والبيانات المطلوبة. تسجيل المعلومات الشخصية. النقر على كلمة تسجيل جديد. طبع الاستمارة الإلكترونية.

نتائج ومعدلات الفصل الثاني 2022

اصبح متاح الآن نتائج ومعدلات المرحلة الابتدائية 2022 علي رابط الديوان الوطني للمسابقات والاختبارات، كل ما عليكم الآن هو الدخول علي رابط الموقع وتسجيل رقم السجل بعد أن تكون قد انتهيت من تسجيل بيانات الولاية، ثم الضغط علي عرض النتائج.

كشف وزير التربية الوطنية الدكتور محمد واجعوط المواقع المخصصة لعرض النتائج المتوسطة والثانوية والابتدائية وهم موقع فضاء أولياء التلاميذ وموقع الديوان الوطني للمسابقات والاختبارات، يذكر أن النتيجة أعلنت منذ وقت قليل للابتدائية، فيما يتم إعلان النتيجة للمرحلة المتوسطة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2022 في تمام الساعة الرابعة عصرا، بحسب ما صرح به العديد من الإدارات التعليمية.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

كشف موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر التوقيت الرسمي للإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا بالجزائر والذي يوافق السابع عشر من شهر يوليو 2022، لذا على جميع طلاب وطالبات البكالوريا الذين طال انتظارهم للتعرف على النتيجة النهائية، الدخول على رابط نتائج البكالوريا 2022، للاستعلام عن النتيجة النهائية للفصل الدراسي الثاني.

قبل الختام نوجه عناية سيادتكم أننا في كامل استعدادنا للرد عليكم في الاستفسار الخاصة بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول والثاني والثالث عبر شرح فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 tharwa.education.gov.dz.