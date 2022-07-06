مواصفات وسعر سيارة هيونداي باليسيد 2023 XRT بالريال السعودي

بسبب تصميمها الفريد والعالمي حازت هيونداي باليسيد 2023 XRT على اهتمام الكثير حول العالم، خاصة الدول العربية ومن بينها المملكة العربية السعودية لملائمة السيارة لأجواء المملكة فهي تختلف وتتميز عن باقي السيارات في هذه الفئة من حيث التقنيات والتصميم الرائع والمميز وقد تم تحديثها مؤخراً مما تسبب في رفع الأسعار الخاصة ببيعها في أمريكا وباقي الدول العربية، لذا من خلال مقالنا اليوم نوضح السعر الجديد للسيارة بعد الزيادة الأخيرة موضحين السعر بالدولار الأمريكي والريال السعودي والذي يتحدد وفقاً لفئة السيارة.

سعر هيونداي باليسيد 2023 XRT الحالي

من أشهر السيارات في العالم وتعددت الفئات الخاصة به مما أدى لتباين السعر وفيما يلي نوضح سعر السيارة الجديد حسب فئة السيارة:

سيارة هيونداي باليسيد الفئة القياسية SE بلغ سعرها الحالي 36 ألف دولار أمريكي ما يعادل 135 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي باليسيد فئة SEL بلغ سعرها 39 ألف دولار أمريكي ما يعادل 146 ألف ريال سعودي.

أهمهم سيارة هيونداي باليسيد فئة XRT خاصة بالطرق الخطرة والوعرة بلغ سعرها الحالي 41.500 دولار أمريكي ما يعادل 155 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي باليسيد CALLIGRAPHY بلغ سعرها الحالي 50 ألف دولار أمريكي ويساوي 187 ألف ريال سعودي، وسيارة الدفع الرباعي منها بلغت سعر 52 ألف دولار وتساوي 195 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة هيونداي باليسيد 2023

من أهم ما يميز تلك السيارة الخاصة بالسير بالأماكن الوعرة ما يلي ، فقد حازت على ثقة ومحبة المواطنين بالمملكة لمواصفات السيارة الرياضية الجبارة:

قدرتها الهائلة على السير بالأماكن الوعرة بكل هدوء، فهي سيارة تأتي بإطار رياضي بمقاس يبلغ 20 بوصة.

تأتي بنظام إضاءة قوي ذو تصميم مميز بقوة كبيرة في الإضاءة لرؤية واضحة بالأماكن المعتمة.

سيارة عملية من الطراز الأول مستعدة لحمولة كبيرة لتزويدها بسقف من القضبان القوية لحمل الحقائب الثقيلة.

الدفع الثنائي والرباعي متوفر بالسيارة بقوة حصان تبلغ 60 لفة في الدقيقة الواحدة.

تتميز بناقل حركة بثمان سرعات تُشغل بنظام أتوماتيكي بتقنية حديثة 2023م.

تأتي السيارة بمصدات أمامية مميزة وخلفية كبيرة ليس لها مثيل في باقي السيارات المشابهة لها.

أنظمة الأمان سيارة هيونداي باليسيد 2023

حرصت الشركة المنتجة للسيارة على توفير أنظمة أمان تجعلها السيارة رقم واحد من حيث مستوى الأمان، لذا قامت بتزويدها بما يلي: