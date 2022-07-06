موعد صلاة العيد في الكويت 2022 عيد الأضحى في الكويت كم صلاة العيد

موعد صلاة العيد في الكويت 2022الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت قد بدأت رسمياً بالإعلان عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في البلاد، حتى يستطيع كافة المواطنين والمقيمين في البلاد من أداء صلاة العيد في توقيت مناسب وصحيح لها، فيبدأ موعد الصلاة بعد شروق شمس السبت وارتفاعها عالياً بمقدار رمح فقط، ونتابع معكم تفاصيل توقيت الصلاة في دولة الكويت.

موعد صلاة العيد في الكويت 2022

تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في دولة الكويت للعام الحالي بعدما تشرق الشمس تحديداً عندما ترتفع عن الأرض مقدار رمح، أي بعد مرور ما يتراوح بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة فقط ومن المقرر أن صلاة العيد سوف تقام علناً في المصليات والساحات الواسعة التي خصصت الحكومة في الكويت، وصلاة العيد هذه تعد مميزة وهذا لأنها أول صلاة يؤديها المسلمين في الساحات والمساجد جماعة بعد فيروس كورونا المستجد أي منذ عدة أعوام، وبالرغم من ذلك فإن الحكومة ألزمت المصلين بضرورة أخذ المسافات الآمنة بينهم والالتزام بجميع إجراءات الوقاية للحفاظ على أنفسهم، فمن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى في المبارك 2022 في العاصمة الكويت في تمام الساعة الخامسة وسبع عشرة دقيقة صباحاً.

وقت صلاة عيد الأضحى في الكويت جميع المدن 2022

بالنسبة لمواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في دولة الكويت في تختلف كثيراً تبعاً لاختلاف المدينة، حيث يوجد بين كل مدينة وأخرى فرق زمني بسيط دقائق معدودة، ونجد أن مواقيت صلاة عيد الأضحى في مدن الكويت كما يلي: